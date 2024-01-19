«Торонто» может продолжить обмены игроков перед дедлайном

Теги возможные переходы Торонто НБА Масаи Уджири Брюс Браун Баскетбол

«Торонто» может продолжить обмены игроков перед дедлайном.

По словам президента «Рэпторс» Масаи Уджири, такая вероятность «определенно существует».

Канадский клуб по ходу сезона-23/24 провел два крупных трейда, обменяв О Джи Ануноби и Паскаля Сиакама.

В сделке по Сиакаму «Торонто» заполучил Брюса Брауна, который называется кандидатом на переход в клуб-претендент на титул.

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4 комментария
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Ответ Serge Mikz
Брюс Браун подходит Бруклину
1) выменять себе игрока
2) отказаться от его продления на адекватные деньги (ушёл всего на 6.5 миллионов в Денвер)
3) снова выменять его себе (уже на конских 20 миллионов за сезон)
...
N) PROFIT
+9
0
+9
Почему они эту распродажу не устроили в прошлом году
+4
0
+4
Ответ Serge Mikz
Брюс Браун подходит Бруклину
одна из главных проблем Бруклина в том, что это команда ролевиков. для успеха конечно нужен еще один ролевик
+1
0
+1
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