«Торонто» может продолжить обмены игроков перед дедлайном
«Торонто» может продолжить обмены игроков перед дедлайном.
По словам президента «Рэпторс» Масаи Уджири, такая вероятность «определенно существует».
Канадский клуб по ходу сезона-23/24 провел два крупных трейда, обменяв О Джи Ануноби и Паскаля Сиакама.
В сделке по Сиакаму «Торонто» заполучил Брюса Брауна, который называется кандидатом на переход в клуб-претендент на титул.
2) отказаться от его продления на адекватные деньги (ушёл всего на 6.5 миллионов в Денвер)
3) снова выменять его себе (уже на конских 20 миллионов за сезон)
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N) PROFIT