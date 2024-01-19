«Торонто» может продолжить обмены игроков перед дедлайном.

По словам президента «Рэпторс» , такая вероятность «определенно существует».

Канадский клуб по ходу сезона-23/24 провел два крупных трейда, обменяв О Джи Ануноби и Паскаля Сиакама.

В сделке по Сиакаму « » заполучил , который называется кандидатом на переход в клуб-претендент на титул.