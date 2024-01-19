В организме Кристиана Колоко обнаружены тромбы. Центровому нельзя играть или тренироваться с командами НБА

Теги травмы Торонто НБА Масаи Уджири Кристиан Колоко Баскетбол

В организме центрового Кристиана Колоко обнаружены тромбы.

Центровому в связи с этим запрещено играть или тренироваться с командами НБА.

Президент «Рэпторс» Масаи Уджири заявил в четверг, что статус экс-игрока канадской команды «зависит от НБА».

23-летний Колоко был отчислен из «Торонто» в среду после того, как команда обменяла Паскаля Сиакама в «Индиану» на трех игроков.

Колоко не играл в этом сезоне НБА из-за того, что «Рэпторс» охарактеризовали как «проблемы с дыханием».

Выбранный под 33-м номером драфта НБА в 2022 году Колоко в прошлом сезоне провел за «Торонто» 58 матчей. В среднем он набирал по 3,1 очка, 2,9 подбора и 1,0 блок-шота за игру.

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6 комментариев
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Жесть
+13
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+12
Бош
Колоко
Проклятие Торонто?
+11
-3
+8
Очень нравился в Аризоне. Был уверен,что вырастет в заметного ролевика в Торонто. Жаль. Скорейшего выздоровления и возвращения!
+7
-1
+6
Ответ Алексей Пирожков
Очень нравился в Аризоне. Был уверен,что вырастет в заметного ролевика в Торонто. Жаль. Скорейшего выздоровления и возвращения!
Если не ошибаюсь с таким диагнозом не возвращаются, а карьеру завершают сразу.
+3
-1
+2
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