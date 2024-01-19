В организме Кристиана Колоко обнаружены тромбы. Центровому нельзя играть или тренироваться с командами НБА

В организме центрового Кристиана Колоко обнаружены тромбы.

Центровому в связи с этим запрещено играть или тренироваться с командами НБА.

Президент «Рэпторс» заявил в четверг, что статус экс-игрока канадской команды «зависит от ».

23-летний Колоко был отчислен из « » в среду после того, как команда обменяла Паскаля Сиакама в «Индиану» на трех игроков.

не играл в этом сезоне НБА из-за того, что «Рэпторс» охарактеризовали как «проблемы с дыханием».

Выбранный под 33-м номером драфта НБА в 2022 году Колоко в прошлом сезоне провел за «Торонто» 58 матчей. В среднем он набирал по 3,1 очка, 2,9 подбора и 1,0 блок-шота за игру.