Масаи Уджири с трудом сдержал слезы, когда говорил об обмене Паскаля Сиакама

Теги Индиана Торонто НБА Баскетбол - видео Масаи Уджири Паскаль Сиакам Баскетбол

Масаи Уджири с трудом сдержал слезы, когда говорил об обмене Паскаля Сиакама.

Президент «Торонто» Масаи Уджири, комментируя обмен Паскаля Сиакама в «Индиану», произнес трогательную речь о том, что его связывает с камерунским форвардом.

Уджири при этом с трудом сдерживал эмоции.

«Два африканских парня, которые выиграли чемпионат. Это нас объединяет... Еще раз говорю вам, ребята, успех этого парня – это мой успех, где бы он ни находился», – сказал Уджири.

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