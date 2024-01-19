Масаи Уджири с трудом сдержал слезы, когда говорил об обмене Паскаля Сиакама.

Президент « » , комментируя обмен в «Индиану», произнес трогательную речь о том, что его связывает с камерунским форвардом.

Уджири при этом с трудом сдерживал эмоции.

«Два африканских парня, которые выиграли чемпионат. Это нас объединяет... Еще раз говорю вам, ребята, успех этого парня – это мой успех, где бы он ни находился», – сказал Уджири.