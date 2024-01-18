Масаи Уджири о Паскале Сиакаме: «Успех этого парня – это мой успех, где бы он ни находился»

Теги Индиана Торонто НБА Масаи Уджири Паскаль Сиакам Баскетбол

Масаи Уджири произнес трогательную речь о Паскале Сиакаме.

Президент «Торонто» Масаи Уджири, комментируя обмен Паскаля Сиакама в «Индиану», произнес трогательную речь о том, что его связывает с камерунским форвардом.

«Два африканских парня, которые выиграли чемпионат. Это нас объединяет.

Я вспоминаю его отца. Мало кто знает, но Паскаль приехал в лагерь «Баскетбол без границ» в Южную Африку. Его приняли в Пастырскую школу в Камеруне, и он приехал в «Баскетбол без границ», чтобы увидеться с сестрой, которая жила в Южной Африке. Он собирался вернуться в Пастырскую школу.

Символическая сборная НБА, Матч всех звезд, чемпионский титул. Нестереотипное чемпионство с африканским флагом на скамейке. Он набирал очки, вносил важный вклад и делал все, о чем можно подумать.

Еще раз говорю вам, ребята, успех этого парня – это мой успех, где бы он ни находился», – сказал Уджири.

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1 комментарий
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По-русски последняя фраза, она же вынесенная в заголовок, звучит немного не так. Скорее: "его успех повлиял на мой успех", вот что имелось ввиду
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