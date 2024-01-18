Масаи Уджири о Паскале Сиакаме: «Успех этого парня – это мой успех, где бы он ни находился»

Масаи Уджири произнес трогательную речь о Паскале Сиакаме.

Президент « » , комментируя обмен в «Индиану», произнес трогательную речь о том, что его связывает с камерунским форвардом.

«Два африканских парня, которые выиграли чемпионат. Это нас объединяет.

Я вспоминаю его отца. Мало кто знает, но Паскаль приехал в лагерь «Баскетбол без границ» в Южную Африку. Его приняли в Пастырскую школу в Камеруне, и он приехал в «Баскетбол без границ», чтобы увидеться с сестрой, которая жила в Южной Африке. Он собирался вернуться в Пастырскую школу.

Символическая сборная , Матч всех звезд, чемпионский титул. Нестереотипное чемпионство с африканским флагом на скамейке. Он набирал очки, вносил важный вклад и делал все, о чем можно подумать.

Еще раз говорю вам, ребята, успех этого парня – это мой успех, где бы он ни находился», – сказал Уджири.