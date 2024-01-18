Шарунас Ясикявичюс: «Артурс Жагарс определенно будет играть в этом сезоне»

Ясикявичюс дал оптимистичный прогноз по поводу возвращения Жагарса в этом сезоне.

«Его мастерство в настольном теннисе впечатляет, он один из лучших в раздевалке. Что меня удивило еще больше, так это его позитив. Он по-настоящему прекрасный человек, и я очень надеюсь, что он добьется успеха.

Он уже бегает и, возможно, вернется через месяц. Хорошая новость в том, что травма не такая ужасная, как первоначально думали врачи – она намного чище.

Он определенно будет играть в этом сезоне. Он не так уж далек от возвращения», – сказал главный тренер « ».

Разыгрывающий сборной Латвии и «Вулвз» в начале сезона порвал одну из связок в колене. Ожидалось, что он выбыл из строя до конца сезона.