Артурс Жагарс выбыл до конца сезона с разрывом связки колена

Теги Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок Фенербахче чемпионат Литвы сборная Латвии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Артурс Жагарс Вулвз Баскетбол

Разыгрывающий «Вулвз» Артурс Жагарс порвал одну из связок в колене и, как ожидается, выбыл из строя до конца сезона. Игроку предстоит операция, которая определит сроки реабилитации.

Как операция, так и реабилитация будут проходить в Турции, сообщила пресс-служба клуба.

За 2 минуты до конца овертайма матча чемпионата Литвы против «Литкабелиса» Жагарс пошел в проход и подвернул левую ногу. Латвийский игрок пролежал несколько минут на паркете, после чего врачи команды помогли ему дойти до раздевалки.

На ЧМ-2023 Жагарс набирал в среднем 12,4 очка и 7,4 передачи за игру и вошел во вторую сборную турнира.

После своего выдающегося выступления Жагарс подписал трехлетний контракт со стамбульским «Фенербахче», но на сезон-2023/24 был отдан в аренду в вильнюсские «Вулвз», выступающие в Еврокубке.

Топ-16 перед сезоном NCAA 2024

Куда пропал Тимофей Мозгов? Большой разговор о карьере и жизни после нее

Обновленные «Селтикс». Итоги межсезонья

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий