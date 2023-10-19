Артурс Жагарс выбыл до конца сезона с разрывом связки колена

Разыгрывающий «Вулвз» порвал одну из связок в колене и, как ожидается, выбыл из строя до конца сезона. Игроку предстоит операция, которая определит сроки реабилитации.

Как операция, так и реабилитация будут проходить в Турции, сообщила пресс-служба клуба.

За 2 минуты до конца овертайма матча чемпионата Литвы против «Литкабелиса» Жагарс пошел в проход и подвернул левую ногу. Латвийский игрок пролежал несколько минут на паркете, после чего врачи команды помогли ему дойти до раздевалки.

На ЧМ-2023 Жагарс набирал в среднем 12,4 очка и 7,4 передачи за игру и вошел во вторую сборную турнира.

После своего выдающегося выступления Жагарс подписал трехлетний контракт со стамбульским « », но на сезон-2023/24 был отдан в аренду в вильнюсские «Вулвз», выступающие в Еврокубке.

Топ-16 перед сезоном NCAA 2024

Куда пропал Тимофей Мозгов? Большой разговор о карьере и жизни после нее

Обновленные «Селтикс». Итоги межсезонья