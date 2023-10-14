Артурс Жагарс получил серьезную травму колена

Теги травмы фото чемпионат Литвы Артурс Жагарс Вулвз Баскетбол

Разыгрывающий «Вулвз» Артурс Жагарс получил серьезную травму колена во время матча чемпионата Литвы против «Литкабелиса».

За 2 минуты до конца овертайма Жагарс пошел в проход и подвернул левую ногу. Латвийский игрок пролежал несколько минут на паркете, после чего врачи команды помогли ему дойти до раздевалки.

23-летний защитник набрал 21 очко за 22 минуты на площадке.

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2 комментария

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vaslover
Смотрел этот матч и этот его проход. Идя в проход на смене ритма Жагарс успел сделать скидку в угол на Сулеймона, но врезался коленом в Липкявичуса и неудачно упал. К сожалению очень похоже что порвал связки колена. Хотелось бы очень ошибиться, баскетболист особенного таланта, но к сожалению подвержен травмам. Несмотря на ещё молодой возраст он уже получал в своей карьере очень серьезные травмы, например ещё в конце 2018 года он получил разрыв связок лодыжки, и в последствии у него были разной степени тяжести травмы.
Хочется ему пожелать чтобы дай Бог травма оказалась не серьезной и он вернулся на площадку как можно скорее.
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Сергей Поляков
Что ж так талантливому парню не везет...Здоровья!
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