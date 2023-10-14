Разыгрывающий «Вулвз» Артурс Жагарс получил серьезную травму колена во время матча чемпионата Литвы против «Литкабелиса».

За 2 минуты до конца овертайма Жагарс пошел в проход и подвернул левую ногу. Латвийский игрок пролежал несколько минут на паркете, после чего врачи команды помогли ему дойти до раздевалки.

23-летний защитник набрал 21 очко за 22 минуты на площадке.

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