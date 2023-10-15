Кястутис Кемзура о травме Жагарса: «Пока все выглядит достаточно серьезно. Впереди полноценные обследования»
Главный тренер литовских «Вулвз» Кястутис Кемзура поделился предварительной оценкой травмы разыгрывающего Артурса Жагарса.
За 2 минуты до конца овертайма Жагарс пошел в проход и подвернул левую ногу. Латвийский игрок пролежал несколько минут на паркете, после чего врачи команды помогли ему дойти до раздевалки.
23-летний защитник набрал 21 очко за 22 минуты на площадке.
«Пока все выглядит достаточно серьезно, и я не решаюсь давать какие-либо дальнейшие комментарии. Будут проведены обследования, и тогда мы все узнаем», – сказал тренер.
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