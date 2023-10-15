Кястутис Кемзура о травме Жагарса: «Пока все выглядит достаточно серьезно. Впереди полноценные обследования»

Теги травмы Кястутис Кемзура Фенербахче чемпионат Литвы чемпионат Турции Артурс Жагарс Вулвз Баскетбол

Главный тренер литовских «Вулвз» Кястутис Кемзура поделился предварительной оценкой травмы разыгрывающего Артурса Жагарса.

За 2 минуты до конца овертайма Жагарс пошел в проход и подвернул левую ногу. Латвийский игрок пролежал несколько минут на паркете, после чего врачи команды помогли ему дойти до раздевалки.

23-летний защитник набрал 21 очко за 22 минуты на площадке.

«Пока все выглядит достаточно серьезно, и я не решаюсь давать какие-либо дальнейшие комментарии. Будут проведены обследования, и тогда мы все узнаем», – сказал тренер.

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