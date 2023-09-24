Генменеджер «Вулвз» о подписании Жагарса: «После ЧМ-2023 Артурс не знал, что ему делать со своей карьерой. Даже Китай подключился к борьбе за него. Полный хаос»

Генеральный менеджер «Вулвз» Алгимантас Брузас рассказал, как команде после ЧМ-2023 удалось подписать разыгрывающего сборной Латвии Артурса Жагарса.

«В течение всего лета мы находились в постоянном контакте с агентом Артурса. Он был нашим приоритетом. В итоге он решил рискнуть и поехать на турнир, зная, что у него будет ведущая роль, и стремясь привлечь внимание команд и НБА.

Риск оправдался. Мы видели, что происходило во время и после турнира – это был абсолютный хаос. Внезапно к нему приковано огромное внимание, и вдруг он не знает, что ему делать со своей карьерой. Даже его агент не был уверен, что продолжит представлять его интересы, поскольку появилось множество других агентов и предложений. Даже Китай подключился. Полный хаос.

Мы были в полной неизвестности, но в итоге все получилось. Нам помогли связи [ ] Каукенаса в стамбульской команде. Мы очень благодарны генеральному менеджеру « » Маурицио Герардини. Весь план был изложен на ранней стадии, он доверял нам как организации и считал, что это подходящее место для подготовки Артурса к Евролиге. Сделка состоялась, и он был отдан нам в аренду на этот сезон», – поделился менеджер.

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