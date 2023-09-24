Генменеджер «Вулвз» о подписании Жагарса: «После ЧМ-2023 Артурс не знал, что ему делать со своей карьерой. Даже Китай подключился к борьбе за него. Полный хаос»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Римантас Каукенас Маурицио Герардини Чемпионат мира по баскетболу 2023 Артурс Жагарс Вулвз Баскетбол

Генеральный менеджер «Вулвз» Алгимантас Брузас рассказал, как команде после ЧМ-2023 удалось подписать разыгрывающего сборной Латвии Артурса Жагарса.

«В течение всего лета мы находились в постоянном контакте с агентом Артурса. Он был нашим приоритетом. В итоге он решил рискнуть и поехать на турнир, зная, что у него будет ведущая роль, и стремясь привлечь внимание команд Евролиги и НБА.

Риск оправдался. Мы видели, что происходило во время и после турнира – это был абсолютный хаос. Внезапно к нему приковано огромное внимание, и вдруг он не знает, что ему делать со своей карьерой. Даже его агент не был уверен, что продолжит представлять его интересы, поскольку появилось множество других агентов и предложений. Даже Китай подключился. Полный хаос.

Мы были в полной неизвестности, но в итоге все получилось. Нам помогли связи [Римантаса] Каукенаса в стамбульской команде. Мы очень благодарны генеральному менеджеру «Фенербахче» Маурицио Герардини. Весь план был изложен на ранней стадии, он доверял нам как организации и считал, что это подходящее место для подготовки Артурса к Евролиге. Сделка состоялась, и он был отдан нам в аренду на этот сезон», – поделился менеджер.

Человек, который создал Дирка Новицки – ставил ему бросок, учил играть на саксофоне и заставлял штудировать философию

Самая экзотичная пара НБА: чемпион в составе «Лейкерс» и канадская модель с витилиго

«Мистер-замок НБА стал обузой». Джарен Джексон – символ провала молодой сборной США

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий