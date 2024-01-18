Станислав Еремин о Курбанове: «Наверное, где‑то заблудился. Надеюсь, эта ситуация будет для него уроком»

Теги ЦСКА Никита Курбанов Станислав Еремин Единая лига ВТБ Баскетбол

Станислав Еремин поддержал Никиту Курбанова после отстранения за кокаин.

«Очень печально, жаль. Курбанов – один из лучших российских баскетболистов. Он всегда вызывал у меня симпатию и как игрок, и своими человеческими качествами. Наверное, где‑то заблудился: порой большие деньги не на ту дорожку выводят.

Но надеюсь, эта ситуация будет для него уроком. Раз такое произошло, надо делать очень серьезные выводы. Я переживаю за Никиту и по‑человечески, и в чисто спортивном плане. Дай бог, чтобы он сделал для себя правильные выводы. Думаю, что он еще может пару лет поиграть», – заявил заслуженный тренер России в разговоре с «Матч ТВ».

Ранее 37-летний Курбанов был дисквалифицирован на три месяца за употребление кокаина.

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6 комментариев
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"Большие деньги - не та дорожка (кокаина)". Георгич знатно потроллил.
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Не в ту дверь зашел)
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Не "заблудился", а "зашёл не в ту дверь" ☝🏻
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Ответ Мурзин Ринат
Не в ту дверь зашел)
Дорожка кокаина привела не к той двери
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Пошел по кривой дорожке...
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Заблудился в Чуйской чудесной долине
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