Станислав Еремин о Курбанове: «Наверное, где‑то заблудился. Надеюсь, эта ситуация будет для него уроком»

Станислав Еремин поддержал Никиту Курбанова после отстранения за кокаин.

«Очень печально, жаль. Курбанов – один из лучших российских баскетболистов. Он всегда вызывал у меня симпатию и как игрок, и своими человеческими качествами. Наверное, где‑то заблудился: порой большие деньги не на ту дорожку выводят.

Но надеюсь, эта ситуация будет для него уроком. Раз такое произошло, надо делать очень серьезные выводы. Я переживаю за и по‑человечески, и в чисто спортивном плане. Дай бог, чтобы он сделал для себя правильные выводы. Думаю, что он еще может пару лет поиграть», – заявил заслуженный тренер России в разговоре с «Матч ТВ».

Ранее 37-летний Курбанов был дисквалифицирован на три месяца за употребление кокаина.