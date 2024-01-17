Джоэл Эмбиид набрал 41 очко и 10 подборов в противостоянии с «Денвером» Николы Йокича

Теги Денвер Филадельфия НБА Баскетбол - видео Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

В Филадельфии состоялась дуэль Джоэла Эмбиида и Николы Йокича.

Звездные центровые, которые забирали приз MVP НБА по итогам трех последних сезонов, сошлись в матче «Сиксерс» – «Наггетс» (126:121).

Эмбиид набрал 41 очко, 7 подборов, 10 передач и 1 блок-шот при 13 из 22 с игры и 12 из 15 с линии за 39 минут.

В активе Йокича 25 очков, 19 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот при 11 из 20 с игры и 3 из 4 с линии за 38 минут.

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18 комментариев
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Ответ Molzahn
У одного 15 попыток с линии, у другого - 4. Мда… Поклонники «черного доминатора» уже всю ветку сегодняшнего игрового дня обдристали - будто Йокича «стерли в пыль» и т.п. Смешно.
лицемерие так и прёт. Хейтеры "черного доминатора" так же всю ветку срут, не важно как сыграл Джоэль, нет, чтобы просто получать удовольствие от игры обоих. Но понимаю, что это часть спортса и тут таких индивидумов хватает
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Йокич бросает больше 10 штрафных с ГС, тянут пельмешка, так нельзя.
Эмбид бросает Больше 10, а Йокич 4, ну нормально, просто у Эмбид активный
))))
Может хватит уже про штрафные? можно согласиться что день на день не приходится и стиль игры команды влияет на штрафные и то что даже этот стиль меняется в зависимости от соперника? Сколько можно о пустом спорить?
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10 подборов или все-таки 10 передач у Эмбида?)) определились бы)
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Ответ Роман Бояринов
Эмбид опять испугался Йокича и вместо него вышел какой-то парень в майке с его именем и набрал 41 очко. А по факту жалко, что он наныл в прошлом сезоне мвп, лучше бы получил за какой-то такой сезон без слез и за дело.
Вопросы к Эмбииду в том, что он играет матчи против Денвера только в Филадельфии - и достаточно успешно, стоит признать: 2 победы в 3 последних матчах. Хотя в начале чемпионата 20/21 почему-то просто пропустил матч, сыграв сначала за два дня до матча с Денвером против Бруклина, а потом через 2 дня после матча против Атланты.
Но на паркете в Колорадо его не было с ноября 2019 года.

Посмотрим выйдет ли он в этом году там )
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Ответ Роман Бояринов
Эмбид опять испугался Йокича и вместо него вышел какой-то парень в майке с его именем и набрал 41 очко. А по факту жалко, что он наныл в прошлом сезоне мвп, лучше бы получил за какой-то такой сезон без слез и за дело.
Эмбиид уже 10 матчей пропустил (из 39 командных). А всего, для того чтобы претендовать на МВП нужно провести не менее 65.
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Ответ Molzahn
У одного 15 попыток с линии, у другого - 4. Мда… Поклонники «черного доминатора» уже всю ветку сегодняшнего игрового дня обдристали - будто Йокича «стерли в пыль» и т.п. Смешно.
Джордан всю карьеру бросал больше всех штрафных, даже аномально много, но что-то про это все молчат , что он тоже не достоин ? Или опять двойные стандарты?)
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