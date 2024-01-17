Джоэл Эмбиид набрал 41 очко и 10 подборов в противостоянии с «Денвером» Николы Йокича
В Филадельфии состоялась дуэль Джоэла Эмбиида и Николы Йокича.
Звездные центровые, которые забирали приз MVP НБА по итогам трех последних сезонов, сошлись в матче «Сиксерс» – «Наггетс» (126:121).
Эмбиид набрал 41 очко, 7 подборов, 10 передач и 1 блок-шот при 13 из 22 с игры и 12 из 15 с линии за 39 минут.
В активе Йокича 25 очков, 19 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот при 11 из 20 с игры и 3 из 4 с линии за 38 минут.
Эмбид бросает Больше 10, а Йокич 4, ну нормально, просто у Эмбид активный
))))
Может хватит уже про штрафные? можно согласиться что день на день не приходится и стиль игры команды влияет на штрафные и то что даже этот стиль меняется в зависимости от соперника? Сколько можно о пустом спорить?
Но на паркете в Колорадо его не было с ноября 2019 года.
Посмотрим выйдет ли он в этом году там )