В Филадельфии состоялась дуэль Джоэла Эмбиида и Николы Йокича.

Звездные центровые, которые забирали приз MVP по итогам трех последних сезонов, сошлись в матче «Сиксерс» – «Наггетс» (126:121).

набрал 41 очко, 7 подборов, 10 передач и 1 блок-шот при 13 из 22 с игры и 12 из 15 с линии за 39 минут.

В активе 25 очков, 19 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот при 11 из 20 с игры и 3 из 4 с линии за 38 минут.