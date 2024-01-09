Шакил О’Нил: «Эмбиид и Йокич отличные игроки, но если Джоэл не станет чемпионом, вы все публично его казните»

Теги Денвер Шакил О′Нил Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Шакил О’Нил ответил, кто является лучшим игроком НБА на данный момент.

Задавший ему этот вопрос эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид заслуживает этого звания больше, чем чемпион-2023 Никола ЙокичДенвер»).

«Они оба отличные игроки, но если Джоэл не станет чемпионом, вы все публично казните его... Ты на своем шоу. Кендрик Перкинс и Джей Джей Редик у себя. У Джокера есть преимущество – он уже выиграл титул.

Джоэл Эмбиид – выдающийся талант, определенно номер один или номер два в лиге. Но если он не выиграет, в этом мире, в котором мы сейчас живем, ему это не простят. У меня были похожие показатели. Знаю, через что проходит Джоэл Эмбиид, и я искренне хочу, чтобы он стал чемпионом. Ему все под силу, он прекрасный баскетболист», – объяснил 4-кратный чемпион НБА.

2 комментария
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С одной стороны да, мир так устроен, что все эти топ-20, топ-50 в любой сфере не сознательно, но унижают или принижают других. По типу "А где игрок А, он что, хуже игрока Б?" Уже на таком уровне дискуссии мы часто роемся в недостатках, а не ищем плюсы.
С другой, когда видишь, как Эмбиид бегает за статой, лишь бы не закончился левый стрик, а Йокич в игре с Детройтом дает Мюррею шанс набрать уверенность, откровенно наплевав на свою статистику, в условном противостоянии Йокич - Эмбиид встаёшь на сторону Йокича.
+16
-3
+13
Да никто его не казнит. Эмбич сам лажает в плей-офф, рыдает в интервью. Затем говорит, что следующий год - его год. Потом все повторяется
+13
-2
+11
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