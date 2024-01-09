Шакил О’Нил: «Эмбиид и Йокич отличные игроки, но если Джоэл не станет чемпионом, вы все публично его казните»

Шакил О’Нил ответил, кто является лучшим игроком НБА на данный момент.

Задавший ему этот вопрос эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид заслуживает этого звания больше, чем чемпион-2023 (« »).

«Они оба отличные игроки, но если Джоэл не станет чемпионом, вы все публично казните его... Ты на своем шоу. Кендрик Перкинс и Джей Джей Редик у себя. У Джокера есть преимущество – он уже выиграл титул.

Джоэл Эмбиид – выдающийся талант, определенно номер один или номер два в лиге. Но если он не выиграет, в этом мире, в котором мы сейчас живем, ему это не простят. У меня были похожие показатели. Знаю, через что проходит , и я искренне хочу, чтобы он стал чемпионом. Ему все под силу, он прекрасный баскетболист», – объяснил 4-кратный чемпион .