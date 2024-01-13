«Атланта» хотела обменять Деджонте Мюррэя в «Нью-Йорк» на Иммануэла Куикли и пик первого раунда
«Атланта» и «Нью-Йорк» вели переговоры об обмене Деджонте Мюррэя.
Об этом сообщает журналист The Los Angeles Times Дэн Войке.
«По словам инсайдеров НБА, «Хоукс» в переговорах с «Никс» предлагали Деджонте Мюррэя в обмен на Иммануэла Куикли и драфт-пик первого раунда», – пишет Войке.
В итоге Куикли оказался в «Торонто» в результате обмена с участием О Джи Ануноби.
Ну а Ануноби могли и докинув Граймса к Баррету взять
Пятерка: Брансон/Мюррей/Ануноби/Рэндл/Хартенштайн(здоровый Мич Робинсон)
Выглядила бы неплохо
Говорят сам Мюррей считает хорошим вариантом для себя Нетс
Но там из предложений у Бруклина Динвидди для уравнивания, молодой Whitehead/ и 2 пика первого(чтобы заинтересовать хоть как-то)