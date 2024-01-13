«Атланта» хотела обменять Деджонте Мюррэя в «Нью-Йорк» на Иммануэла Куикли и пик первого раунда

Теги Атланта Нью-Йорк Торонто НБА Деджонте Мюррэй Иммануэл Куикли Баскетбол

«Атланта» и «Нью-Йорк» вели переговоры об обмене Деджонте Мюррэя.

Об этом сообщает журналист The Los Angeles Times Дэн Войке.

«По словам инсайдеров НБА, «Хоукс» в переговорах с «Никс» предлагали Деджонте Мюррэя в обмен на Иммануэла Куикли и драфт-пик первого раунда», – пишет Войке.

В итоге Куикли оказался в «Торонто» в результате обмена с участием О Джи Ануноби.

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5 комментариев
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Ничего удивительного нет, Деджонте любитель потаскать мяч, а тут в Никс уже есть Брансон. Атланта так и не придумала как совместить Мюррея и Янга. Даже смена тренера не помогла, Снайдер не смог, хотя сначала пинали за это Макмиллана.
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Ну странно, что НЙ не согласились, как по мне даром, учитывая, что Куикли не могли предложить нормальный контракт
Ну а Ануноби могли и докинув Граймса к Баррету взять
Пятерка: Брансон/Мюррей/Ануноби/Рэндл/Хартенштайн(здоровый Мич Робинсон)
Выглядила бы неплохо
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Теперь Аталанта так же просит у ЛАЛ пик и Ривза, тут уже интереснее, нету определенного win
Говорят сам Мюррей считает хорошим вариантом для себя Нетс
Но там из предложений у Бруклина Динвидди для уравнивания, молодой Whitehead/ и 2 пика первого(чтобы заинтересовать хоть как-то)
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Мммм, журналист из лос-анджелесской газеты делает кликбейтный вброс о парне, в котором заинтересованы Лейкерс и ещё некоторые конкуренты. Конечно, мы ему верим.
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