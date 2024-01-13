«Атланта» хотела обменять Деджонте Мюррэя в «Нью-Йорк» на Иммануэла Куикли и пик первого раунда

«Атланта» и «Нью-Йорк» вели переговоры об обмене Деджонте Мюррэя.

Об этом сообщает журналист The Los Angeles Times Дэн Войке.

«По словам инсайдеров , «Хоукс» в переговорах с «Никс» предлагали в обмен на и драфт-пик первого раунда», – пишет Войке.

В итоге Куикли оказался в « » в результате обмена с участием О Джи Ануноби.