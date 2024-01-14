Зак Лоу: «Интерес «Сан-Антонио» к Деджонте Мюррэю действительно есть. Им нужен опытный разыгрывающий»

Теги Атланта Сан-Антонио НБА Деджонте Мюррэй Зак Лоу Баскетбол

Эксперт ESPN подтвердил интерес «Сан-Антонио» к Деджонте Мюррэю.

«Я слышал от нескольких человек: неожиданная команда, которая хотя бы постучала в дверь «Хоукс» по поводу Деджонте Мюррэя – «Сперс». Стороны провели переговоры о том, как им вновь провернуть этот обмен. Не думаю, что дело дошло до чего-то, но по крайней мере это интересно.

И дело не исключительно в Мюррэе. Это означает, «Сперс» не настроены продолжать сезон в текущем составе и нацелены на опытного разыгрывающего перед дедлайном», – считает Лоу.

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