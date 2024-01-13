«Худшее, что я видел в своей жизни». Стэйси Кинг осудил болельщиков «Чикаго», освиставших Джерри Краузе

Стэйси Кинг раскритиковал болельщиков «Чикаго», которые освистали Джерри Краузе.

«Мы провели замечательную церемонию с участием легенд. И вот что я вам скажу: Чикаго – спортивный город. И то, что мы увидели сегодня, когда было объявлено имя и люди освистали Джерри Краузе и его вдову, принимавшую эту почетную награду за него – это худшее, что я когда-либо видел в своей жизни.

Мне было больно за эту даму. Это довело ее до слез. И тому, кто ее освистал на этой арене, должно быть стыдно. Это не Чикаго. Это Нью-Йорк, Филадельфия… не такой», – сказал бывший форвард «Буллс», ныне комментатор команды.