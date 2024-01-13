«Худшее, что я видел в своей жизни». Стэйси Кинг осудил болельщиков «Чикаго», освиставших Джерри Краузе

Теги Чикаго НБА болельщики Джерри Краузе Стэйси Кинг Баскетбол

Стэйси Кинг раскритиковал болельщиков «Чикаго», которые освистали Джерри Краузе.

«Мы провели замечательную церемонию с участием легенд. И вот что я вам скажу: Чикаго – спортивный город. И то, что мы увидели сегодня, когда было объявлено имя Джерри Краузе и люди освистали Джерри Краузе и его вдову, принимавшую эту почетную награду за него – это худшее, что я когда-либо видел в своей жизни.

Мне было больно за эту даму. Это довело ее до слез. И тому, кто ее освистал на этой арене, должно быть стыдно. Это не Чикаго. Это Нью-Йорк, Филадельфия… Чикаго не такой», – сказал бывший форвард «Буллс», ныне комментатор команды.

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2 комментария
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И это из-за того как он был показан в фильме - сами открыли ящик Пандоры, теперь эти же зумеры будут реально думать что в Британии были черные дворяне, а негров не называли неграми
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