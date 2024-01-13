Джерри Рейнсдорф: «Единственное, что могло сделать этот вечер лучше – это присутствие Джерри Краузе»

Теги Майкл Джордан Чикаго НБА Скотти Пиппен Джерри Краузе Джерри Рейнсдорф Баскетбол

Владелец «Чикаго» не упомянул Майкла Джордана во время церемонии Ring of Honor.

«Единственное, что могло сделать этот вечер лучше – это присутствие Джерри Краузе», – сказал Джерри Рейнсдорф.

Легендарный игрок «Буллс» Майкл Джордан пропустил церемонию Ring of Honor.

Ходят слухи, что Джордан проигнорировал мероприятие из-за нежелания встречаться с экс-одноклубником Скотти Пиппеном, который в итоге тоже не присутствовал на церемонии.

Болельщики «Буллс» освистали покойного Джерри Краузе во время включения знаменитого генменеджера «Чикаго» в клубный Зал славы. Представлявшая управленца жена Тельма Краузе расплакалась из-за такой реакции зрителей.

Какой позор в Чикаго. На церемонии чествования освистали вдову Джерри Краузе, архитектора династии «Буллз» (и врага Джордана)

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1 комментарий
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... И, честно говоря, отсутствие Джерри Рейнсдорфа.
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