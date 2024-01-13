Джерри Рейнсдорф: «Единственное, что могло сделать этот вечер лучше – это присутствие Джерри Краузе»
Владелец «Чикаго» не упомянул Майкла Джордана во время церемонии Ring of Honor.
«Единственное, что могло сделать этот вечер лучше – это присутствие Джерри Краузе», – сказал Джерри Рейнсдорф.
Легендарный игрок «Буллс» Майкл Джордан пропустил церемонию Ring of Honor.
Ходят слухи, что Джордан проигнорировал мероприятие из-за нежелания встречаться с экс-одноклубником Скотти Пиппеном, который в итоге тоже не присутствовал на церемонии.
Болельщики «Буллс» освистали покойного Джерри Краузе во время включения знаменитого генменеджера «Чикаго» в клубный Зал славы. Представлявшая управленца жена Тельма Краузе расплакалась из-за такой реакции зрителей.
Какой позор в Чикаго. На церемонии чествования освистали вдову Джерри Краузе, архитектора династии «Буллз» (и врага Джордана)