Джерри Рейнсдорф: «Единственное, что могло сделать этот вечер лучше – это присутствие Джерри Краузе»

Владелец «Чикаго» не упомянул Майкла Джордана во время церемонии Ring of Honor.

«Единственное, что могло сделать этот вечер лучше – это присутствие Джерри Краузе», – сказал Джерри Рейнсдорф.

Легендарный игрок «Буллс» пропустил церемонию Ring of Honor.

Ходят слухи, что Джордан проигнорировал мероприятие из-за нежелания встречаться с экс-одноклубником , который в итоге тоже не присутствовал на церемонии.

Болельщики «Буллс» освистали покойного Джерри Краузе во время включения знаменитого генменеджера «Чикаго» в клубный Зал славы. Представлявшая управленца жена Тельма Краузе расплакалась из-за такой реакции зрителей.

Какой позор в Чикаго. На церемонии чествования освистали вдову Джерри Краузе, архитектора династии «Буллз» (и врага Джордана)