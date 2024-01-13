Демар Дерозан об освистывании Джерри Краузе в Чикаго: «Как же плохо, что его семье пришлось пережить это»

Демар Дерозан отреагировал на освистывание Джерри Краузе в Чикаго.

Болельщики «Буллс» освистали покойного экс-генменеджера чикагцев во время включения в клубный Зал славы.

Нынешний лидер «Чикаго» осудил подобные действия зрителей.

«У этого человека есть семья, друзья. Они находились на арене в этот момент. Такие вещи следует ценить. Ни в коем случае нельзя проявлять подобное неуважение, вот так освистывая его. Как же плохо, что семье Краузе пришлось пережить это.

Никому не отнять то, что было им создано. Без Джерри не было бы этой знаменитой истории «Чикаго Буллс», – заявил .