Демар Дерозан об освистывании Джерри Краузе в Чикаго: «Как же плохо, что его семье пришлось пережить это»
Демар Дерозан отреагировал на освистывание Джерри Краузе в Чикаго.
Болельщики «Буллс» освистали покойного экс-генменеджера чикагцев Джерри Краузе во время включения в клубный Зал славы.
Нынешний лидер «Чикаго» осудил подобные действия зрителей.
«У этого человека есть семья, друзья. Они находились на арене в этот момент. Такие вещи следует ценить. Ни в коем случае нельзя проявлять подобное неуважение, вот так освистывая его. Как же плохо, что семье Краузе пришлось пережить это.
Никому не отнять то, что было им создано. Без Джерри не было бы этой знаменитой истории «Чикаго Буллс», – заявил Дерозан.
Факт. Создал одну из величайших династий в Лиге и сделал для величия карьеры MJ больше, чем Пиппен.
Но MJ не нравился Краузе, а MJ просто злопамятный м*дак, который не может отпустить прошлое (как и многие "легенды прошлого", что забавно). Вылили в документалке на Краузе ведра грязи, так теперь и животные-фанаты думают, что правда только одна.
Ну конечно, ведь все сделали игроки, а ГМ, тренера и т.д. просто стояли в сторонке.
А личностные качества Джордана всем давно известны. Они прямо в первой серии и показаны с его шуточками в сторону Джерри про то, что он принимает таблетки от роста