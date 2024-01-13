Болельщики «Буллс» освистали покойного Джерри Краузе .

Это случилось во время включения знаменитого генменеджера « » в клубный Зал славы в пятницу.

Представлявшая управленца жена Тельма Краузе расплакалась из-за такой реакции зрителей.

Церемония проходила в паузе матча «Чикаго» – «Голден Стэйт».

был генеральным менеджером «Буллс» в период с 1985 по 2003 годы, когда команда завоевала шесть чемпионских трофеев. Несмотря на это, он не пользуется популярностью среди болельщиков.