Болельщики «Буллс» освистали покойного Джерри Краузе во время включения в клубный Зал славы. Представлявшая управленца жена расплакалась
Болельщики «Буллс» освистали покойного Джерри Краузе .
Это случилось во время включения знаменитого генменеджера «Чикаго» в клубный Зал славы в пятницу.
Представлявшая управленца жена Тельма Краузе расплакалась из-за такой реакции зрителей.
Церемония проходила в паузе матча «Чикаго» – «Голден Стэйт».
Краузе был генеральным менеджером «Буллс» в период с 1985 по 2003 годы, когда команда завоевала шесть чемпионских трофеев. Несмотря на это, он не пользуется популярностью среди болельщиков.
Просто сильный шум в зале (что логично, т.к это вроде не минута молчания была по концепции). Не слышно никакого свиста ну или там реакции типа "буууууууу". Шум и шум. А слезы женщины могли быть просто от эмоций насчёт включения мужа в зал славы, а не то что она типа свист услышала.
Никакого свиста я не услышал (хотя пересмотрел и внимательно послушал несколько раз). Ты услышал?
P. s допускаю что свист мог быть раньше, когда началась "подводка" к тому, что сейчас будут объявлять чествование человека, но конкретно на этом отрезке видео этого нет. Сужу по нему, как по факту.
Ему не могут простить развал франшизы после 1998.