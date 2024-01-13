Болельщики «Буллс» освистали покойного Джерри Краузе во время включения в клубный Зал славы. Представлявшая управленца жена расплакалась

Теги происшествия Чикаго НБА Баскетбол - видео болельщики Джерри Краузе Баскетбол

Болельщики «Буллс» освистали покойного Джерри Краузе .

Это случилось во время включения знаменитого генменеджера «Чикаго» в клубный Зал славы в пятницу.

Представлявшая управленца жена Тельма Краузе расплакалась из-за такой реакции зрителей.

Церемония проходила в паузе матча «Чикаго» – «Голден Стэйт».

Краузе был генеральным менеджером «Буллс» в период с 1985 по 2003 годы, когда команда завоевала шесть чемпионских трофеев. Несмотря на это, он не пользуется популярностью среди болельщиков. 

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15 комментариев
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Животные
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Какой-то кликбейт, если звук соответствовал видеоряду.
Просто сильный шум в зале (что логично, т.к это вроде не минута молчания была по концепции). Не слышно никакого свиста ну или там реакции типа "буууууууу". Шум и шум. А слезы женщины могли быть просто от эмоций насчёт включения мужа в зал славы, а не то что она типа свист услышала.
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Краузе - один из величайших менеджеров всех времен. «Два раза по три титула» - в основном его заслуга.
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Отвратительно, лучше просто промолчать, чем так.
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Ответ Артур Артур
Животные
Поэтому и проиграли. Чел просто выполнял очень хорошо свою работу.
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На Спортс.ру же вроде сильное баскетбольное коммьюнити и есть те кто в теме: чем болельщикам Чикаго не угодил человек, который рулил клубом в самую его золотую эпоху?
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Если действительно освистали, то животные как есть.
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Ответ Чубака из половины Шака
Краузе - один из величайших менеджеров всех времен. «Два раза по три титула» - в основном его заслуга.
Я бы сказал, на 99 процентов. Остальные чисто мебелью подрабатывали.
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Ответ Montenegro Serbian
На Спортс.ру же вроде сильное баскетбольное коммьюнити и есть те кто в теме: чем болельщикам Чикаго не угодил человек, который рулил клубом в самую его золотую эпоху?
Дайте угадаю. Может, за то, что в 98-м разогнал ветеранов?
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+1
Ответ Montenegro Serbian
На Спортс.ру же вроде сильное баскетбольное коммьюнити и есть те кто в теме: чем болельщикам Чикаго не угодил человек, который рулил клубом в самую его золотую эпоху?
Последнего танца насмотрелись
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Позор
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Странное ощущение, освистали они, а стрёмно мне ((
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Ответ Montenegro Serbian
Какой-то кликбейт, если звук соответствовал видеоряду. Просто сильный шум в зале (что логично, т.к это вроде не минута молчания была по концепции). Не слышно никакого свиста ну или там реакции типа "буууууууу". Шум и шум. А слезы женщины могли быть просто от эмоций насчёт включения мужа в зал славы, а не то что она типа свист услышала.
Ну комментаторы там говорят про буу
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Ответ Nikolay
Ну комментаторы там говорят про буу
Ну пусть говорят. На видео этого абсолютно не слышно, хотя сейчас на матчах НБА вроде звуковое оборудование на высочайшем уровне, чтобы спокойно передавать всю палитру звуков.
Никакого свиста я не услышал (хотя пересмотрел и внимательно послушал несколько раз). Ты услышал?

P. s допускаю что свист мог быть раньше, когда началась "подводка" к тому, что сейчас будут объявлять чествование человека, но конкретно на этом отрезке видео этого нет. Сужу по нему, как по факту.
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Ответ Montenegro Serbian
На Спортс.ру же вроде сильное баскетбольное коммьюнити и есть те кто в теме: чем болельщикам Чикаго не угодил человек, который рулил клубом в самую его золотую эпоху?
“Я тебя породил, я тебя и убью”.
Ему не могут простить развал франшизы после 1998.
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