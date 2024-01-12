Майкл Джордан пропустит церемонию включения в Зала славы «Чикаго». Мероприятие должен посетить Скотти Пиппен

Теги светская хроника Майкл Джордан Чикаго НБА Скотти Пиппен Ларса Пиппен Баскетбол

Майкл Джордан пропустит церемонию включения в Зала славы «Чикаго».

Мероприятие состоится в пятницу, когда «Буллс» на своей арене сыграют с «Голден Стэйт».

Чикагский клуб отдаст должное 13 игрокам, менеджерам и тренерам, которые внесли существенный вклад в его развитие. Они станут первым членами Зала славы «быков».

Джордан записал видеосообщение, в котором посетовал на то, что не сможет посетить церемонию. Он также рассказал о том, какое важное место в его жизни занимает «Чикаго». 

«Расстроен, что не смогу быть с вами, но я всегда буду членом «Чикаго Буллс» и хочу, чтобы клуб преуспевал. Мне бы хотелось увидеть на арене новые баннеры. Надеюсь, город всегда сможет гордиться «Чикаго Буллс». Большое спасибо. Удачного вечера», – сказал Джордан.

Ходят слухи, что Джордан проигнорировал мероприятие из-за нежелания встречаться с экс-одноклубником Скотти Пиппеном, который также станет членом Зала славы «Буллс». Отношения между двумя легендами НБА в последние годы испортились.

Пиппен был недоволен тем, как его изобразили в сериале Джордана «Последний танец». После этого он много раз нелицеприятно высказывался о Майкле

Сын Джордана Маркус встречается с бывшей женой Скотти Ларсой.

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10 комментариев
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Ответ Nikita Dorodenko
Опять двадцать пять про этот Последний танец. Все там про Пиппена было хорошо, возможно только его история с затягиванием операции в межсезонье. Так Скотти сам сказал в интервью, что не хотел тратить отпуск на восстановление. Это его право, реакция Майкла на такое решение тоже оправдано. В остальном вся та чушь, которую нес Пиппен была приурочена к выходу его книге. Так что в этом конфликте мудак, очевидно, он, а не Джордан.
А я бы не сказал, что Пиппен мудак. Как я думаю, почти все плохие высказывания про Майкла, из уст Пипена были сделаны после выпуска сериала, а сам сериал, хоть и подаётся как сериал про Чикаго того времени, на самом деле это сериал который всохваляет наследие Джордана, который начали снимать(интервью со всеми Игроками) после камбека Леброна в 16 году. И Пиппену не понравилось, что в сериале не отмечен вклад Пипена так, как он этого заслуживает. Ну и конечно с книгой это тоже как-то связано. Тот же Брайнт, намного сильнее всегда отмечал вклад Газоля. Джордан постоянно говорил про себя, все остальные молодцы, но они не я. Сильный эгоизм, который не учитывает, что это всё не работало бы, как единый механизм, без Пиппена, Краузе, Джексона. Так что, как по мне, тот кто больше эгоист тот и мудак, но это моё мнение, возможно вам, как болельщику Чикаго виднее
+7
-1
+6
Странно, что такая величина, как Джордан избегает встречи с кем-либо из мира баскетбола.
+3
0
+3
Опять двадцать пять про этот Последний танец. Все там про Пиппена было хорошо, возможно только его история с затягиванием операции в межсезонье. Так Скотти сам сказал в интервью, что не хотел тратить отпуск на восстановление. Это его право, реакция Майкла на такое решение тоже оправдано. В остальном вся та чушь, которую нес Пиппен была приурочена к выходу его книге. Так что в этом конфликте мудак, очевидно, он, а не Джордан.
+5
-3
+2
Ну он уже разок не взял Томаса в команду.
Либо он, либо я, модель поведения по жизни.
Так по взрослому.
+2
0
+2
Ответ Nikita Dorodenko
Опять двадцать пять про этот Последний танец. Все там про Пиппена было хорошо, возможно только его история с затягиванием операции в межсезонье. Так Скотти сам сказал в интервью, что не хотел тратить отпуск на восстановление. Это его право, реакция Майкла на такое решение тоже оправдано. В остальном вся та чушь, которую нес Пиппен была приурочена к выходу его книге. Так что в этом конфликте мудак, очевидно, он, а не Джордан.
У Скотти фляга посвистывает довольно давно уже, к сожалению. И Майкл правильно поступает, не связываясь с этим никак.
+1
-1
0
Ответ russell westbrook
А я бы не сказал, что Пиппен мудак. Как я думаю, почти все плохие высказывания про Майкла, из уст Пипена были сделаны после выпуска сериала, а сам сериал, хоть и подаётся как сериал про Чикаго того времени, на самом деле это сериал который всохваляет наследие Джордана, который начали снимать(интервью со всеми Игроками) после камбека Леброна в 16 году. И Пиппену не понравилось, что в сериале не отмечен вклад Пипена так, как он этого заслуживает. Ну и конечно с книгой это тоже как-то связано. Тот же Брайнт, намного сильнее всегда отмечал вклад Газоля. Джордан постоянно говорил про себя, все остальные молодцы, но они не я. Сильный эгоизм, который не учитывает, что это всё не работало бы, как единый механизм, без Пиппена, Краузе, Джексона. Так что, как по мне, тот кто больше эгоист тот и мудак, но это моё мнение, возможно вам, как болельщику Чикаго виднее
Так если Майкл реально первая звезда той команды (всей Лиги) и альфач 100%, который реально принес все титулы? Да, вклад Скотти имеется и немалый, но он ни в какую не сравним со вкладом ЭмДжея, такие дела.
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Ответ Миша Малик
Странно, что такая величина, как Джордан избегает встречи с кем-либо из мира баскетбола.
Полностью согласен, как-то не в стиле Майкла пропускать такой вечер из-за какого-то конфликта с Пипом, даже если это так, мог бы тупо его поигнорить.

Надеюсь Джордан реально занят и не может посетить сие мероприятие, хотя можно было бы и поменять свой распорядок пары дней ради такого мероприятия в Чикаго)
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