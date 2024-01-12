Майкл Джордан пропустит церемонию включения в Зала славы «Чикаго». Мероприятие должен посетить Скотти Пиппен
Майкл Джордан пропустит церемонию включения в Зала славы «Чикаго».
Мероприятие состоится в пятницу, когда «Буллс» на своей арене сыграют с «Голден Стэйт».
Чикагский клуб отдаст должное 13 игрокам, менеджерам и тренерам, которые внесли существенный вклад в его развитие. Они станут первым членами Зала славы «быков».
Джордан записал видеосообщение, в котором посетовал на то, что не сможет посетить церемонию. Он также рассказал о том, какое важное место в его жизни занимает «Чикаго».
«Расстроен, что не смогу быть с вами, но я всегда буду членом «Чикаго Буллс» и хочу, чтобы клуб преуспевал. Мне бы хотелось увидеть на арене новые баннеры. Надеюсь, город всегда сможет гордиться «Чикаго Буллс». Большое спасибо. Удачного вечера», – сказал Джордан.
Ходят слухи, что Джордан проигнорировал мероприятие из-за нежелания встречаться с экс-одноклубником Скотти Пиппеном, который также станет членом Зала славы «Буллс». Отношения между двумя легендами НБА в последние годы испортились.
Пиппен был недоволен тем, как его изобразили в сериале Джордана «Последний танец». После этого он много раз нелицеприятно высказывался о Майкле.
Сын Джордана Маркус встречается с бывшей женой Скотти Ларсой.
Либо он, либо я, модель поведения по жизни.
Так по взрослому.
Надеюсь Джордан реально занят и не может посетить сие мероприятие, хотя можно было бы и поменять свой распорядок пары дней ради такого мероприятия в Чикаго)