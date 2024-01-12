Майкл Джордан пропустит церемонию включения в Зала славы «Чикаго». Мероприятие должен посетить Скотти Пиппен

Майкл Джордан пропустит церемонию включения в Зала славы «Чикаго».

Мероприятие состоится в пятницу, когда «Буллс» на своей арене сыграют с «Голден Стэйт».

Чикагский клуб отдаст должное 13 игрокам, менеджерам и тренерам, которые внесли существенный вклад в его развитие. Они станут первым членами Зала славы «быков».

Джордан записал видеосообщение, в котором посетовал на то, что не сможет посетить церемонию. Он также рассказал о том, какое важное место в его жизни занимает «Чикаго».

«Расстроен, что не смогу быть с вами, но я всегда буду членом «Чикаго Буллс» и хочу, чтобы клуб преуспевал. Мне бы хотелось увидеть на арене новые баннеры. Надеюсь, город всегда сможет гордиться «Чикаго Буллс». Большое спасибо. Удачного вечера», – сказал Джордан.

Ходят слухи, что Джордан проигнорировал мероприятие из-за нежелания встречаться с экс-одноклубником , который также станет членом Зала славы «Буллс». Отношения между двумя легендами в последние годы испортились.

Пиппен был недоволен тем, как его изобразили в сериале Джордана «Последний танец». После этого он много раз нелицеприятно высказывался о .

Сын Джордана Маркус встречается с бывшей женой Скотти Ларсой.