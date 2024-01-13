Ченнинг Фрай: «Энтони Дэвис проводит потрясающий сезон, который тратится впустую»

Теги Лейкерс НБА Ченнинг Фрай Энтони Дэвис Баскетбол

Ченнинг Фрай рассказал, что он думает об игре «Лейкерс» в нынешнем сезоне.

«Им нужны шутеры. Они не могут попасть в кольцо, это отвратительно. Они выиграли внутрисезонный турнир благодаря темпу и умению обороняться.

Будут ли «Лейкерс» опасны в плей-офф? Да, но останутся ли у них силы. Энтони Дэвис проводит потрясающий сезон, я бы сказал, даже лучше, чем у Леброна, и этот сезон тратится впустую.

Они все еще пытаются понять, кто они. Им нужно больше движения, больше забеганий, больше шутеров. В такой баскетбол нельзя играть без пространства. Отсутствие пространства означает, что вы совершаете сложные броски. Возможно, они очень хороши в защите, но в наше время нет никого настолько хорошего, чтобы позволить себе так плохо бросать», – сказал бывший игрок НБА.

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1 комментарий
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Как так то, а Леброн? )Протрите глаза наконец, Дэвис лучший в Лейкерс и не вчера и не позавчера
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