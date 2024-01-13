«Лейкерс» ведут переговоры с «Атлантой» по Деджонте Мюррэю
«Лейкерс» заинтересованы в защитнике «Атланты» Деджонте Мюррэе.
«Атланта» готова расстаться с Деджонте Мюррэем, информирует инасйдер ESPN Эдриан Воджнаровски. «Хоукс» уже «обменивались различными идеями» с «Лейкерс» по поводу потенциального обмена.
Однако, отмечает журналист, на Мюррэя претендуют многие команды НБА, и все будет зависеть от того, кто готов сделать лучшее предложение. Воджнаровски уточняет, что за почти месяц до дедлайна команды не раскрывают все свои козыри, но «Лейкерс» «определенно поборются» за защитника «Атланты». «Шансы крайне высоки, что до дедлайна Мюррэй будет в другом клубе», – заключил Воджнаровски.