«Лейкерс» ведут переговоры с «Атлантой» по Деджонте Мюррэю

«Лейкерс» заинтересованы в защитнике «Атланты» Деджонте Мюррэе.

«Атланта» готова расстаться с , информирует инасйдер ESPN Эдриан Воджнаровски. «Хоукс» уже «обменивались различными идеями» с «Лейкерс» по поводу потенциального обмена.

Однако, отмечает журналист, на Мюррэя претендуют многие команды , и все будет зависеть от того, кто готов сделать лучшее предложение. Воджнаровски уточняет, что за почти месяц до дедлайна команды не раскрывают все свои козыри, но « » «определенно поборются» за защитника «Атланты». «Шансы крайне высоки, что до дедлайна Мюррэй будет в другом клубе», – заключил Воджнаровски.