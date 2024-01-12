Энтони Дэвис: «Против «Лейкерс» все резко начинают попадать. Если у игрока 10% реализации, то против нас он выдаст 40%»

Теги Детройт Индиана Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Энтони Дэвис объяснил подход «Лейкерс» к игре в обороне.

«Ваша защита на периметре испытывает трудности в последнее время. Как вы решаете эту проблему без ущерба для других элементов игры в обороне?» – задали вопрос Дэвису

«Понять, что все, независимо от того, какая у соперников статистика, против нас все резко начинают попадать. Если у игрока 10% реализации, то против нас он выдаст 40%. Это факт. Еще ни разу статистика не подтвердилась в матчах с нами.

Поэтому мы опекаем всех, как Стефа, ведь против нас сразу все играют прекрасно», – ответил центровой «Лейкерс».

«Лейкерс» – одни из худших в лиге по обороне на периметре. Против них соперники чаще всех совершают открытые 3-очковые – в среднем 22,6 за игру.

К примеру, «Индиана» позволяет оппонентам совершать лишь 14 открытых дальних бросков за матч – лучший результат в НБА, – но команда тем не менее имеет 27-й защитный рейтинг. «Детройт» – 14,9 открытого 3-очкового за игру – имеет 29-й защитный рейтинг.

Однако словам Дэвиса есть и подтверждение. Соперники реализуют 42,1% открытых 3-очковых – хуже лишь у «Бруклина» (42,2%). Против «Милуоки» оппоненты попадают лишь 34,5% таких попыток (19,4).

3 комментария
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А ещё как игра Лейкерс так судьи начинают свистеть что попало в пользу Лейкерс
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Я в последний раз такое слышал в универе, когда в нашей команде ныли почему нам все так много наваливают
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А как растет продуктивность судей, свистящих оппонентам Лейкерс штрафные....
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