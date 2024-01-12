Энтони Дэвис: «Против «Лейкерс» все резко начинают попадать. Если у игрока 10% реализации, то против нас он выдаст 40%»

Энтони Дэвис объяснил подход «Лейкерс» к игре в обороне.

«Ваша защита на периметре испытывает трудности в последнее время. Как вы решаете эту проблему без ущерба для других элементов игры в обороне?» – задали вопрос

«Понять, что все, независимо от того, какая у соперников статистика, против нас все резко начинают попадать. Если у игрока 10% реализации, то против нас он выдаст 40%. Это факт. Еще ни разу статистика не подтвердилась в матчах с нами.

Поэтому мы опекаем всех, как Стефа, ведь против нас сразу все играют прекрасно», – ответил центровой «Лейкерс».

« » – одни из худших в лиге по обороне на периметре. Против них соперники чаще всех совершают открытые 3-очковые – в среднем 22,6 за игру.

К примеру, « » позволяет оппонентам совершать лишь 14 открытых дальних бросков за матч – лучший результат в , – но команда тем не менее имеет 27-й защитный рейтинг. « » – 14,9 открытого 3-очкового за игру – имеет 29-й защитный рейтинг.

Однако словам Дэвиса есть и подтверждение. Соперники реализуют 42,1% открытых 3-очковых – хуже лишь у «Бруклина» (42,2%). Против «Милуоки» оппоненты попадают лишь 34,5% таких попыток (19,4).