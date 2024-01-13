Йовица Арсич: «Провалились во второй четверти, но потом восстановили нужную тактическую дисциплину»

Теги Енисей Йовица Арсич Единая лига ВТБ Руна Баскетбол

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал победу над «Руной» (89:82).

«Очень рад победе. Хотел бы поздравить обе команды с шикарной игрой, которую они сегодня показали. Уверен, что зрителям понравилось то, что они сегодня увидели.

Говоря о нашей игре, хотел бы отметить, что большую часть матча показывали правильный баскетбол, за исключением второй четверти, когда провалились в обороне. Мы тогда не фолили в эпизодах, когда это требовалось. Это позволило соперникам забить очень много легких очков в быстром прорыве.

Однако с третьей четверти восстановили нужную тактическую дисциплину в обороне и вернули себе преимущество. И уверенно контролировали игру до финального свистка»,

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