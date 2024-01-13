Эртурул Эрдоган: «Надеюсь, что в ближайшие недели у нас будет полный состав, и мы сможем заново начать»

Главный тренер «Руны» Эртурул Эрдоган прокомментировал поражение от «Енисея».

Эрдоган выразил восхищение работой Йовицы Арсича, назвал главную причину поражения от «Енисея» и посетовал на большое количество травм.

«В первую очередь хотел бы поздравить « » с заслуженной победой, абсолютно по делу. И хочу поздравить и даже выразить свое восхищение работой, которую проделывает тренер Арсич в этом сезоне. Великолепная работа, никаких вопросов.

Говоря об истории игры, на мой взгляд, ключевым фактором, решившим исход противостояния, стали подборы на чужом щите. Мы дали соперникам на 10 подборов в нападении больше, чем сделали сами, что при в целом неплохом уровне обороны давала соперникам легкие очки и дополнительные броски, из-за чего мы в итоге и проиграли.

При этом я бы хотел отметить, что, к сожалению, в этом сезоне мы столкнулись с большим количеством травм. Сегодня наш состав был максимально близок к оптимальному, не хватало только Кэмерона Янга. Также я хотел бы отметить игру Джоанна Моргана после восстановления. Я надеюсь, что в ближайшие недели у нас будет полный состав, и мы сможем как бы заново начать. Сезон длинный, впереди еще много матчей, которые следует выиграть», – сказал .