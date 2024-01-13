Эртурул Эрдоган: «Надеюсь, что в ближайшие недели у нас будет полный состав, и мы сможем заново начать»

Теги Енисей Йовица Арсич Единая лига ВТБ Эртурул Эрдоган Руна Баскетбол

Главный тренер «Руны» Эртурул Эрдоган прокомментировал поражение от «Енисея».

Эрдоган выразил восхищение работой Йовицы Арсича, назвал главную причину поражения от «Енисея» и посетовал на большое количество травм.

«В первую очередь хотел бы поздравить «Енисей» с заслуженной победой, абсолютно по делу. И хочу поздравить и даже выразить свое восхищение работой, которую проделывает тренер Арсич в этом сезоне. Великолепная работа, никаких вопросов.

Говоря об истории игры, на мой взгляд, ключевым фактором, решившим исход противостояния, стали подборы на чужом щите. Мы дали соперникам на 10 подборов в нападении больше, чем сделали сами, что при в целом неплохом уровне обороны давала соперникам легкие очки и дополнительные броски, из-за чего мы в итоге и проиграли.

При этом я бы хотел отметить, что, к сожалению, в этом сезоне мы столкнулись с большим количеством травм. Сегодня наш состав был максимально близок к оптимальному, не хватало только Кэмерона Янга. Также я хотел бы отметить игру Джоанна Моргана после восстановления. Я надеюсь, что в ближайшие недели у нас будет полный состав, и мы сможем как бы заново начать. Сезон длинный, впереди еще много матчей, которые следует выиграть», – сказал Эрдоган.

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