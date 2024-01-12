«Енисей» и Йовица Арсич продлили контракт на сезон-24/25

Теги Енисей Владимир Петроковский Йовица Арсич Единая лига ВТБ Баскетбол

«Енисей» и главный тренер Йовица Арсич продлили контракт на сезон-24/25.

Арсич возглавил красноярскую команду летом 2023 года. На текущий момент «Енисей» занимает 5-е место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ при 12 победах и 9 поражениях.

Директор «Енисея» Владимир Петроковский прокомментировал сделку.

«Мы предложили тренеру продлить наше сотрудничество на следующий сезон и очень рады, что он это предложение принял. Надеюсь, что это поможет в развитии как клуба, так и команды. Есть определенные планы и наметки по дальнейшему развитию российских игроков, красноярских игроков. Посмотрим, удастся ли нам их в полном объеме реализовать или нет. На сегодняшний момент клуб полностью доволен работой Йовицы как специалиста. В преддверии самых важных матчей очень хотелось бы вселить в него дополнительной уверенности в своих действиях и пожелать удачи», – сказал Петроковский.

«У нас с клубом сложились хорошие отношения, и все процессы функционируют отлично. Мы уже сейчас должны думать, что будем делать в следующем сезоне, поэтому продление наших отношений – это логичный шаг. Президент предложил хорошие условия, и я не мог отказать», – заявил Арсич.

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