Единая лига ВТБ. «Енисей» принимает УНИКС

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проходит один матч.

Красноярский «Енисей» принимает казанский УНИКС.

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 18-2, – 16-4, Зенит – 14-6, Локомотив-Кубань – 14-6, – 11-9, Самара – 10-10, Парма – 10-10, Уралмаш – 10-10, Руна – 9-11, – 9-11, Астана – 8-12, МБА – 6-14, Нижний Новгород – 5-15, Минск – 0-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.