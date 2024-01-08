Единая лига ВТБ. «Енисей» принимает УНИКС
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проходит один матч.
Красноярский «Енисей» принимает казанский УНИКС.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 января, 13.00, «Арена-Север»
Положение команд: ЦСКА – 18-2, УНИКС – 16-4, Зенит – 14-6, Локомотив-Кубань – 14-6, Енисей – 11-9, Самара – 10-10, Парма – 10-10, Уралмаш – 10-10, Руна – 9-11, Автодор – 9-11, Астана – 8-12, МБА – 6-14, Нижний Новгород – 5-15, Минск – 0-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.