Виктор Вембаньяма ударно начал 3-ю четверть матча против «Шарлотт».

Первый номер драфта-2023 за короткий промежуток исполнил 3-очковый, завершил два аллей-упа и поставил сверху в проходе.

«Сперс» победили со счетом 135:99. В активе француза 26 очков (9 из 14 с игры), 11 подборов, 1 передача и 2 блок-шота за 20 минут.