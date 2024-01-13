Вембаньяма начал 3-ю четверть матча против «Шарлотт» с 3-очкового, двух аллей-упов и данка

Теги Шарлотт Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Виктор Вембаньяма Баскетбол

Виктор Вембаньяма ударно начал 3-ю четверть матча против «Шарлотт».

Первый номер драфта-2023 за короткий промежуток исполнил 3-очковый, завершил два аллей-упа и поставил сверху в проходе.

«Сперс» победили со счетом 135:99. В активе француза 26 очков (9 из 14 с игры), 11 подборов, 1 передача и 2 блок-шота за 20 минут.

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2 комментария
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Ему точно только 20 стукнуло, не "переписанный"?! 😂
И как защищаться от трёх Виктора!? Если только друг другу на плечи залезать )))
Шикарно конечно, не по годам. И партнёры сегодня подстать с асистами.
Весь Сан-Антонио оторвался за всё предыдущее )
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давать играть меньше 20 минут это преступление, используют меньше чем скамеечников!
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