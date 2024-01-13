Вембаньяма начал 3-ю четверть матча против «Шарлотт» с 3-очкового, двух аллей-упов и данка
Виктор Вембаньяма ударно начал 3-ю четверть матча против «Шарлотт».
Первый номер драфта-2023 за короткий промежуток исполнил 3-очковый, завершил два аллей-упа и поставил сверху в проходе.
«Сперс» победили со счетом 135:99. В активе француза 26 очков (9 из 14 с игры), 11 подборов, 1 передача и 2 блок-шота за 20 минут.
И как защищаться от трёх Виктора!? Если только друг другу на плечи залезать )))
Шикарно конечно, не по годам. И партнёры сегодня подстать с асистами.
Весь Сан-Антонио оторвался за всё предыдущее )