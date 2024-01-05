Виктор Вембаньяма переложил мяч за спиной и забил сверху с фолом Брука Лопеса

Новичок «Сперс» Виктор Вембаньяма стал автором шикарного быстрого отрыва.

В третьей четверти матча против « » француз совершил перехват, убежал в быстрый отрыв, обыграл , переложив мяч с левой руки на правую за спиной, и вколотил сверху двумя руками с фолом .

Встреча закончилась победой «Бакс» со счетом 125:121.

отметился 27 очками, 9 подборами и 5 блок-шотами. Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо набрал 44 очка, сделал 14 подборов и 7 передач.