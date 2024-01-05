Яннис Адетокумбо набрал 44 очка, 14 подборов и 7 передач. «Бакс» выиграли у «Сперс» в гостях

Теги Милуоки Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Девин Васселл Виктор Вембаньяма Баскетбол

Яннис Адетокумбо выиграл дуэль у Виктора Вембаньямы.

Лидер «Милуоки» привел свою команду к гостевой победе над «Сан-Антонио» – 125:121. Звездный форвард набрал 44 очка (19 из 28 с игры, 2 из 3 из-за дуги, 4 из 6 с линии), сделал 14 подборов, 7 передач, 2 перехвата, 1 блок-шот и 1 потерю за 39,5 минуты на паркете.

Разыгрывающий «Бакс» Дэмиан Лиллард добавил 25 очков и 10 передач.

Звездный новичок «Сперс» Виктор Вембаньяма отметился 27 очками (10 из 18 с игры, 2 из 8 из-за дуги, 5 из 6 с линии), 9 подборами, 5 блок-шотами, 1 передачей, 1 перехватом и 5 потерями за 26 минут игрового времени.

Самым результативным в составе хозяев стал защитник Девин Васселл – 34 очка, 6 подборов и 4 передачи.

«Милуоки» занимает второе место в Восточной конференции с показателями 25-10. «Сперс» – последние на Западе (5-29).

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3 комментария
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Показал французу в концовке, кто есть кто
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Почему Вемби так мало играет?
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