Виктор Вембаньяма оформил первый трипл-дабл в карьере в выездном матче против «Детройта»

Виктор Вембаньяма сделал первый трипл-дабл в карьере.

В победной игре против «Пистонс» (130:108) первый номер драфта-2023 отметился 16 очками, 12 подборами и 10 результативными передачами за лишь 21 минуту на паркете.

реализовал 6 из 16 бросков с игры (0 из 4 из-за дуги) и 4 из 5 с линии.

«Сперс» добыли шестую победу при 30 поражениях. Новая серия неудач « » (3-35) достигла шести матчей.