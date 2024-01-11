Виктор Вембаньяма оформил первый трипл-дабл в карьере в выездном матче против «Детройта»

Теги Детройт Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Виктор Вембаньяма Баскетбол

Виктор Вембаньяма сделал первый трипл-дабл в карьере.

В победной игре против «Пистонс» (130:108) первый номер драфта-2023 отметился 16 очками, 12 подборами и 10 результативными передачами за лишь 21 минуту на паркете.

Вембаньяма реализовал 6 из 16 бросков с игры (0 из 4 из-за дуги) и 4 из 5 с линии.

«Сперс» добыли шестую победу при 30 поражениях. Новая серия неудач «Детройта» (3-35) достигла шести матчей.

9 комментариев
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«супротив тройта не щитается» 😅
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+14
Ответ Tseren031293
Увидел сперс победили- не поверил, но потом увидел детройт проиграл, значит все норм. Вемба меньше 30 мин играет и лидирует в лиге с 3,2 БШ, в след сезоне опыта наберется, и минуты вырастут, то думаю увидим часто 5+ БШ во время матчей.
это не так работает) а если он будет бегать по 40 минут, то ваще 7 блоков в среднем будет?)
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Увидел сперс победили- не поверил, но потом увидел детройт проиграл, значит все норм.
Вемба меньше 30 мин играет и лидирует в лиге с 3,2 БШ, в след сезоне опыта наберется, и минуты вырастут, то думаю увидим часто 5+ БШ во время матчей.
+5
-2
+3
мало кто помнит, но в этом году будет 20 !!!лет!!! как детройт стал чемпионом! вот командища была!!! и теперь какая она сейчас...(
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Думается, от него можно ожидать и квадрупл-дабл.
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Спасибо Детройту,что дарит нам всякого рода рекорды!
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