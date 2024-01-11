Виктор Вембаньяма оформил первый трипл-дабл в карьере в выездном матче против «Детройта»
Виктор Вембаньяма сделал первый трипл-дабл в карьере.
В победной игре против «Пистонс» (130:108) первый номер драфта-2023 отметился 16 очками, 12 подборами и 10 результативными передачами за лишь 21 минуту на паркете.
Вембаньяма реализовал 6 из 16 бросков с игры (0 из 4 из-за дуги) и 4 из 5 с линии.
«Сперс» добыли шестую победу при 30 поражениях. Новая серия неудач «Детройта» (3-35) достигла шести матчей.
Вемба меньше 30 мин играет и лидирует в лиге с 3,2 БШ, в след сезоне опыта наберется, и минуты вырастут, то думаю увидим часто 5+ БШ во время матчей.