Адам Сильвер исключил проведение матча НБА в Греции в следующем сезоне

Теги НБА Адам Сильвер Яннис Адетокумбо Баскетбол

НБА не сможет провести игру в Греции в следующем сезоне.

«Яннис напоминает мне об этом каждый раз, когда я его вижу. Просто из-за того, что это требует планирования, это не произойдет в следующем году, но мы продолжим рассматривать этот вопрос.

Как вы знаете, в предыдущие годы мы проводили предсезонные игры в Греции. И опять же, мы рассмотрим этот вопрос. Очень ценим огромную поддержку лиги со стороны жителей Греции», – закрыл вопрос Сильвер в разговоре с прессой в Париже.

По информации The Athletic, в 2025 году НБА вновь проведет матч в столице Франции – с участием «Сан-Антонио» и первого номера драфта-2023 Виктора Вембаньямы.

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