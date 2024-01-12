Яннис Адетокумбо: «Надеюсь, будем так играть не только против «Бостона»

Теги Бостон Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Яннис Адетокумбо отреагировал на разгром «Бостона».

«Милуоки» взял верх со счетом 135:102, одержав вторую победу в шести последних матчах.

«Надеюсь, будем так играть не только против «Бостона» и не только после двух выходных. И не только после неудачной серии, когда показывали плохой баскетбол. Независимо от того, что мы показывали перед этим, надо выходить с правильным настроем и правильной энергией», – заявил грек.

На счету Янниса 24 очка, 12 подборов и 6 передач за 26 минут при 10 из 13 с игры.

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