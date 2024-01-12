Журналист Дэн Патрик о словах Грина, что он «хотел завершить карьеру»: «Я не куплюсь на это. Дрэймонду нравится быть в центре внимания»

Теги Голден Стэйт НБА Адам Сильвер Дрэймонд Грин Баскетбол

Журналист Дэн Патрик не верит, что Дрэймонд Грин мог завершить карьеру.

Бывший комментатор ESPN, ныне ведущий своего шоу считает, что высказывания Дрэймонда ГринаГолден Стэйт») являются лишь блефом, и 4-кратный чемпион пытается выставить себя жертвой.

Ранее Грин в своем подкасте признался, что, общаясь с комиссионером НБА Адамом Сильвером, он заявил ему о своем желании завершить профессиональную карьеру.

«Я не куплюсь на это. «Эй, комиссионер, да-да, я вас слушаю. Я выслушал все, что вы сказали, и надеюсь, что в следующий раз отнесетесь ко мне более снисходительно», – в шутку процитировал Грина Патрик.

Патрик считает, что Грин должен был «уйти в отпуск до конца сезона», чтобы «забыть об игре и разобраться с самим собой». Журналист уверен, что «рецидив» Грина – это не про «если это случится», а «когда именно».

«Ему нравится быть в центре внимания. Он играет в команде с, возможно, самым популярным игроком в баскетболе, и иногда некоторым хочется немного света, немного признания», – выдвинул теорию Патрик.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В целом наверное не так важно сколько пропустил Грин сейчас 12, 20, 30 игр. Так или иначе следующий подобный залет будет концом карьеры.
В то, что Грин в такой короткий срок исправился и все осознал, думаю, мало кто поверил. Но публично мало кто об этом заявит
+4
0
+4
Без очков сначала прочитал: "Дрэймонду нравится бИть".))
+2
0
+2
💯, даже не может быть сомнений, галимый ….
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий