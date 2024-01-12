Журналист Дэн Патрик о словах Грина, что он «хотел завершить карьеру»: «Я не куплюсь на это. Дрэймонду нравится быть в центре внимания»

Журналист Дэн Патрик не верит, что Дрэймонд Грин мог завершить карьеру.

Бывший комментатор ESPN, ныне ведущий своего шоу считает, что высказывания (« ») являются лишь блефом, и 4-кратный чемпион пытается выставить себя жертвой.

Ранее Грин в своем подкасте признался, что, общаясь с комиссионером НБА Адамом Сильвером, он заявил ему о своем желании завершить профессиональную карьеру.

«Я не куплюсь на это. «Эй, комиссионер, да-да, я вас слушаю. Я выслушал все, что вы сказали, и надеюсь, что в следующий раз отнесетесь ко мне более снисходительно», – в шутку процитировал Грина Патрик.

Патрик считает, что Грин должен был «уйти в отпуск до конца сезона», чтобы «забыть об игре и разобраться с самим собой». Журналист уверен, что «рецидив» Грина – это не про «если это случится», а «когда именно».

«Ему нравится быть в центре внимания. Он играет в команде с, возможно, самым популярным игроком в баскетболе, и иногда некоторым хочется немного света, немного признания», – выдвинул теорию Патрик.