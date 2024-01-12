Адам Сильвер ожидает, что главные звезды НБА захотят принять участие в Олимпийских играх в Париже

Теги НБА Париж-2024 Адам Сильвер олимпийский баскетбольный турнир Баскетбол

Адам Сильвер ожидает, что главные звезды НБА захотят выступить на ОИ в Париже.

Комиссионер НБА заявил об этом в четверг в столице Франции, которая на этой неделе принимала матч регулярного чемпионата между «Кливлендом» и «Бруклином».

«Жажда соперничества и любовь к этому рынку, судя по всему, приведут к тому, что все главные американские баскетболисты захотят быть здесь», – заявил Сильвер.

Американцы забирали золотые медали на четырех последних Олимпиадах.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну еще бы, очередное фиаско с околозвездным составом не нужен )
+1
0
+1
Лучше бы на главном турнире принимали - чемпионат мира по баскетболу! Олимпиада в баскетболе это второстепенный турнир на который другие сборные отправляют не самые топовые составы!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий