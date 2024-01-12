Адам Сильвер ожидает, что главные звезды НБА захотят принять участие в Олимпийских играх в Париже

Адам Сильвер ожидает, что главные звезды НБА захотят выступить на ОИ в Париже.

Комиссионер НБА заявил об этом в четверг в столице Франции, которая на этой неделе принимала матч регулярного чемпионата между «Кливлендом» и «Бруклином».

«Жажда соперничества и любовь к этому рынку, судя по всему, приведут к тому, что все главные американские баскетболисты захотят быть здесь», – заявил .

Американцы забирали золотые медали на четырех последних Олимпиадах.