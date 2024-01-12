Казис Максвитис вернулся в сборную Литвы после отставки в «Жальгирисе». В квалификации ЧЕ команду должен был возглавить Гедрюс Жибенас

Теги Жальгирис Ритас сборная Литвы Казис Максвитис Евробаскет-2025 Баскетбол

Казис Максвитис вернулся в сборную Литвы после отставки в «Жальгирисе».

Максвитис ранее снял с себя обязанности тренера национальной сборной из-за занятости в клубе.

В отборочных матчах Евробаскета-2025 сборной Литвы должен был руководить главный тренер «Ритас» Гедрюс Жибенас.

По словам Жибенаса, он не возражает против такого решения.

«Моя должность в сборной – ассистент. Я готов к любой должности. Если надо быть первым помощником или четвертым, я им буду. Это сборная страны, нет ничего важнее. Личное отступает на второй план», – сказал тренер.

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