«Жальгирис» отправил в отставку Казиса Максвитиса. Его место занял Андреа Тринкьери

Теги Жальгирис Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Литвы отставки Андреа Тринкьери Казис Максвитис Баскетбол

Андреа Тринкьери стал новым главным тренером «Жальгириса».

Итальянец сменил на этом посту Казиса Максвитиса, который руководил командой с 2022 года. Контракт до 2025 года.

В середине декабря сообщалось, что игроки «Жальгириса» поддержали Максвитиса и выразили несогласие с решением об увольнении тренера. Руководству клуба тогда пришлось прислушаться к мнению баскетболистов и отказаться от договоренностей с итальянским специалистом.

На этой неделе «Жальгирис» потерпел шестое подряд поражение в Евролиге, уступив «Маккаби».

Последней командой в карьере 55-летнего Тринкьери до перехода в каунасский клуб была «Бавария» (2000-2023). Ранее он также тренировал белградский «Партизан», «Бамберг», казанский УНИКС, несколько итальянских клубов и сборную Греции.

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