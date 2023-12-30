«Жальгирис» отправил в отставку Казиса Максвитиса. Его место занял Андреа Тринкьери
Андреа Тринкьери стал новым главным тренером «Жальгириса».
Итальянец сменил на этом посту Казиса Максвитиса, который руководил командой с 2022 года. Контракт до 2025 года.
В середине декабря сообщалось, что игроки «Жальгириса» поддержали Максвитиса и выразили несогласие с решением об увольнении тренера. Руководству клуба тогда пришлось прислушаться к мнению баскетболистов и отказаться от договоренностей с итальянским специалистом.
На этой неделе «Жальгирис» потерпел шестое подряд поражение в Евролиге, уступив «Маккаби».
Последней командой в карьере 55-летнего Тринкьери до перехода в каунасский клуб была «Бавария» (2000-2023). Ранее он также тренировал белградский «Партизан», «Бамберг», казанский УНИКС, несколько итальянских клубов и сборную Греции.