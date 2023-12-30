«Жальгирис» отправил в отставку Казиса Максвитиса. Его место занял Андреа Тринкьери

Андреа Тринкьери стал новым главным тренером «Жальгириса».

Итальянец сменил на этом посту , который руководил командой с 2022 года. Контракт до 2025 года.

В середине декабря сообщалось, что игроки « » поддержали Максвитиса и выразили несогласие с решением об увольнении тренера. Руководству клуба тогда пришлось прислушаться к мнению баскетболистов и отказаться от договоренностей с итальянским специалистом.

На этой неделе «Жальгирис» потерпел шестое подряд поражение в , уступив «Маккаби».

Последней командой в карьере 55-летнего до перехода в каунасский клуб была «Бавария» (2000-2023). Ранее он также тренировал белградский «Партизан», «Бамберг», казанский УНИКС, несколько итальянских клубов и сборную Греции.