Евролига планирует ввести возможность обменов между командами

Команды Евролиги могут получить право на обмен игроками.

Горан Сашич, исполнительный директор Совета главных тренеров Евролиги, выразил обеспокоенность в связи с увольнением нескольких главных тренеров. Он также предлагает начать сотрудничество с Евролигой и профсоюзом игроков, чтобы со следующего сезона ввести возможность проведения обменов между клубами.

«Нам остается думать о том, как разработать что-то на благо спорта, как четыре года назад мы поняли, что плохая практика расторжения контрактов решается путем создания Арбитражного суда для разрешения споров в Евролиге.

Мы пришли к выводу, что нужно равномерно распределить ответственность за результаты команд, и мы будем работать с Евролигой и профсоюзом над введением системы, которая может быть применена со следующего сезона, чтобы клубы могли обмениваться баскетболистами», – рассказал Сашич в интервью Median Sport.

Сашич также добавил, что Совет негативно воспринял резонансное увольнение главного тренера Джанмарко Поццекко из «Виллербана», после которого президент Тони Паркер публично раскритиковал работу тренера.

«Я был свидетелем очень позитивных моментов перед расторжением контракта в «Жальгирисе», когда игроки поддерживали своего тренера Казиса Максвитиса. Здорово видеть такой позитивный настрой в команде. Однако на фоне этих позитивных размышлений я должен отметить неожиданное поведение бывшего чемпиона НБА Тони Паркера.

Его заявления после увольнения тренера Поццекко не только влияют на «Виллербан», но и вызывают вопросы о принятии им решений. Это не первый случай подобного поведения со стороны Паркера. Ранее он уже делал подобные замечания в адрес бывшего тренера Звездана Митровича.

Хотя я обычно воздерживаюсь от обсуждения моментов, не связанных с членами Совета, а Поццекко в данном случае является исключением, я чувствую, что вынужден затронуть этот вопрос. Часто говорю, что одна ошибка должна быть прощена всем, но если это происходит дважды, то становится закономерностью. Этот случай поднимает много вопросов о направлении развития «Виллербана» в Евролиге. Кто является правильным тренером для клуба? Неужели сам Тони Паркер?

Одновременно с этим появляются сообщения о продаже акций «Виллербана», что поднимает более важные вопросы. Эти вопросы должны быть решены», – отмечает Сашич.