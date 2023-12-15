Казис Максвитис останется на своем посту – игроки «Жальгириса» выступили против увольнения тренера

«Жальгирис» объявил, что несмотря на слухи, останется главным тренером команды.

Как вчера сообщал BasketNews, проигранный матч с «Партизаном» в Евролиге мог стать для специалиста последним во главе литовского клуба. Ожидалось, что его место займет .

Однако, уточняет инсайдер Донатас Урбонас, игроки «Жальгириса» поддержали Максвитиса и выразили несогласие с решением об увольнении тренера. Руководству клуба пришлось прислушаться к мнению баскетболистов и отказаться от договоренностей с итальянским специалистом.

« » идет 15-м в с результатом 5-9.