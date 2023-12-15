Казис Максвитис останется на своем посту – игроки «Жальгириса» выступили против увольнения тренера

Теги Жальгирис Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Литвы Андреа Тринкьери Казис Максвитис Баскетбол

«Жальгирис» объявил, что несмотря на слухи, Казис Максвитис останется главным тренером команды.

Как вчера сообщал BasketNews, проигранный матч с «Партизаном» в Евролиге мог стать для специалиста последним во главе литовского клуба. Ожидалось, что его место займет Андреа Тринкьери.

Однако, уточняет инсайдер Донатас Урбонас, игроки «Жальгириса» поддержали Максвитиса и выразили несогласие с решением об увольнении тренера. Руководству клуба пришлось прислушаться к мнению баскетболистов и отказаться от договоренностей с итальянским специалистом.

«Жальгирис» идет 15-м в Евролиге с результатом 5-9.

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