Казис Максвитис: «Не удивился бы, если бы меня уволили»

Теги Жальгирис Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Литвы Казис Максвитис Кинан Эванс Баскетбол

Главный тренер «Жальгириса» Казис Максвитис прокомментировал слухи о возможном расставании с разыгрывающим Кинаном Эвансом, а также о возможной отставке самого тренера.

«Я разговаривал с генеральным менеджером клуба Паулюсом Янкунасом. Насколько я знаю, у Кинана в контракте нет пункта о выкупе, и было бы безумием отпускать его прямо сейчас.

Команды всегда требуют от тренера максимального результата, это часть работы тренера. Признаюсь, максимального результата не было. Не удивился бы, если бы меня уволили», – сказал Максвитис.

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