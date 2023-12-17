Казис Максвитис: «Не удивился бы, если бы меня уволили»

Главный тренер « » прокомментировал слухи о возможном расставании с разыгрывающим Кинаном Эвансом, а также о возможной отставке самого тренера.

«Я разговаривал с генеральным менеджером клуба Паулюсом Янкунасом. Насколько я знаю, у Кинана в контракте нет пункта о выкупе, и было бы безумием отпускать его прямо сейчас.

Команды всегда требуют от тренера максимального результата, это часть работы тренера. Признаюсь, максимального результата не было. Не удивился бы, если бы меня уволили», – сказал Максвитис.