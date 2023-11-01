По словам Маркуса Джордана, он хочет, чтобы легендарный отец Майкл Джордан стал шафером на его свадьбе с Ларсой Пиппен.

«Я был шафером на его ( – Sports.ru) свадьбе, он был шафером на свадьбе моего брата. Мне бы хотелось продолжить эту традицию. Такие у меня мысли по этому поводу», – заявил Маркус.

Ларса Пиппен – экс-супруга другой легенды НБА Скотти Пиппена, который на протяжении многих лет был одноклубником Джордана в « ». Сообщалось, что Майкл не одобряет решение сына.

Скотти и Ларса развелись в 2021 году после 14 лет брака, у них четверо детей. Разница в возрасте между Маркусом и Ларсой составляет 17 лет.

«Когда состоится свадьба? Прямо сейчас могу сказать, что мы в процессе. Не думаю, что у нас есть какая-то точная дата. Мы все еще говорим о локациях, масштабе вечеринки и всем таком прочем. Так что пока нет никакой конкретики, но это произойдет», – отметил Маркус.

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