Маркус Джордан хочет, чтобы Майкл Джордан стал шафером на его свадьбе с Ларсой Пиппен

Теги светская хроника Майкл Джордан Чикаго НБА Скотти Пиппен Ларса Пиппен Маркус Джордан Баскетбол

По словам Маркуса Джордана, он хочет, чтобы легендарный отец Майкл Джордан стал шафером на его свадьбе с Ларсой Пиппен.

«Я был шафером на его (Майкла Джордана – Sports.ru) свадьбе, он был шафером на свадьбе моего брата. Мне бы хотелось продолжить эту традицию. Такие у меня мысли по этому поводу», – заявил Маркус.

Ларса Пиппен – экс-супруга другой легенды НБА Скотти Пиппена, который на протяжении многих лет был одноклубником Джордана в «Чикаго». Сообщалось, что Майкл не одобряет решение сына.

Скотти и Ларса развелись в 2021 году после 14 лет брака, у них четверо детей. Разница в возрасте между Маркусом и Ларсой составляет 17 лет.

«Когда состоится свадьба? Прямо сейчас могу сказать, что мы в процессе. Не думаю, что у нас есть какая-то точная дата. Мы все еще говорим о локациях, масштабе вечеринки и всем таком прочем. Так что пока нет никакой конкретики, но это произойдет», – отметил Маркус.

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11 комментариев

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Archer_Great
Ответ haibr
Они там хотят, чтобы Скотти инфаркт Миокарда ударил? Вот такой рубец!
Простите, но Миокард - это какой-то ученый, по вашему мнению?))
+9
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haibr
Они там хотят, чтобы Скотти инфаркт Миокарда ударил? Вот такой рубец!
+5
0
+5
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DiffusedLight
Ответ haibr
Они там хотят, чтобы Скотти инфаркт Миокарда ударил? Вот такой рубец!
Да, вы правы, уверен, что стоило пригласить Скотти на роль шафера
+5
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Van
Новости о Величайшем, которые мы заслужили) Что интересно чувствует Пиппен, если даже в Ларсе Джордан его обошел
+3
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Archer_Great
Когда пранк вышел из-под контроля)
+3
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Виктор Шакуров
Это месть за Мадонну)
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Отец Погребняка
Осталось чтобы Скотти вывел невесту жениху и думаю можно PPV начинать продавать)
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haibr
Да, я думал примерно так, не знал, что это мышца)
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Ballboy13
Секс в большом городе
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NikolayOss
Кажется, троллинг зашёл слишком далеко...
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haibr
Ответ DiffusedLight
Да, вы правы, уверен, что стоило пригласить Скотти на роль шафера
Сначала в Последнем танце хронометраж меньше чем у Майкла, теперь Майкл шафер, а не он. Абсолютное неуважение.
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