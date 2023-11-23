Деннис Родман о конфликте Джордана и Пиппена: «За последние пару лет произошло столько всего. Думаю, Скотти немного обижен, но однажды они все уладят»

Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман в разговоре с репортером TMZ выразил мнение, что конфликт Майкла Джордана и , вызванный документальным сериалом «Последний танец», однажды разрешится.

– Итак, документальный фильм «Последний танец». Как Вы к нему относитесь? Похоже, что Пиппен немного «обиделся» на Джордана из-за этого документального фильма. Что вы думаете по этому поводу?

– На самом деле, у меня не было проблем с этим. Тем более я не пытался заработать денег. Это был сезон-1997/98: все знали, что операторы снимали нас весь год, но никто не догадывался, что это был Джордан.

За нами круглосуточно следили камеры. Когда вышел «Последний танец», многие были шокированы, увидев на нем имя . Многие расстроились, потому что не получили ни «спасибо», ни денег. Мне не нужны были деньги, я просто был рад поучаствовать.

– Было ли между Пиппеном и Джорданом это «напряжение», когда они играли вместе?

– Я никогда не видел, чтобы они ругались. Они всегда проводили время вместе: играли в гольф, путешествовали.

Просто за последние пару лет произошло столько всего. Думаю, Скотти немного обижен, а Майкл более спокоен: «Ладно, без разницы». Однажды они все уладят, – заключил Родман.