Телеведущий Шэннон Шарп удивился раскладу, который получается из-за плана Маркуса Джордана, приходящегося сыном легенде НБА Майклу Джордану, сыграть свадьбу с Ларсой Пиппен.

«Средний сын Майка встречается с Ларсой Пиппен, бывшей женой Скотти Пиппена, которая обычно следила за детьми Джордана. Они собираются пожениться, Маркус заявляет, что хочет видеть отца шафером на свадьбе», – констатировал Шарп.

Ларса Пиппен – экс-супруга другой легенды НБА Скотти Пиппена, который на протяжении многих лет был одноклубником Джордана в «Чикаго». Сообщалось, что Майкл не одобряет решение сына.

Скотти и Ларса развелись в 2021 году после 14 лет брака, у них четверо детей. Разница в возрасте между Маркусом и Ларсой составляет 17 лет.

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