Шэннон Шарп: «Ларса Пиппен обычно следила за детьми Джордана»

Теги светская хроника Майкл Джордан НБА Скотти Пиппен Шэннон Шарп Ларса Пиппен Маркус Джордан Баскетбол

Телеведущий Шэннон Шарп удивился раскладу, который получается из-за плана Маркуса Джордана, приходящегося сыном легенде НБА Майклу Джордану, сыграть свадьбу с Ларсой Пиппен.

«Средний сын Майка встречается с Ларсой Пиппен, бывшей женой Скотти Пиппена, которая обычно следила за детьми Джордана. Они собираются пожениться, Маркус заявляет, что хочет видеть отца шафером на свадьбе», – констатировал Шарп.

Ларса Пиппен – экс-супруга другой легенды НБА Скотти Пиппена, который на протяжении многих лет был одноклубником Джордана в «Чикаго». Сообщалось, что Майкл не одобряет решение сына.

Скотти и Ларса развелись в 2021 году после 14 лет брака, у них четверо детей. Разница в возрасте между Маркусом и Ларсой составляет 17 лет.

Перемен! «Бруклин»

НБА подписалась с трусами Ким Кардашьян. Что? Как? Зачем?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий