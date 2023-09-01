Маркус Джордан о бюджете на свадьбу с Ларсой Пиппен: «Это будет семизначная сумма»

Теги светская хроника Майкл Джордан Чикаго НБА Скотти Пиппен Ларса Пиппен Маркус Джордан Баскетбол

Маркус Джордан, сын легенды НБА Майкла Джордана, ответил на вопрос о планируемом бюджете на свадьбу с Ларсой Пиппен, экс-супругой другой легенды НБА Скотти Пиппена.

«Это будет семизначная сумма. На это уйдет несколько миллионов. Как мне кажется, это будет стоить несколько миллионов. Взять хотя бы путешествия и подарки, мы тратим шестизначные суммы.

Я всегда говорил, что если я женюсь, то только один раз. У меня не будет нескольких свадеб – пяти, шести, семи. Так что, когда этот день наступит, это будет особенный день, это будет запоминающееся мероприятие», – признался Маркус Джордан.

Скотти и Ларса развелись в 2021 году после 14 лет брака, у них четверо детей.

Разница в возрасте между Маркусом и Ларсой составляет 17 лет.

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23 комментария

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morozovvasya
Получается, дети Скотти будут внуками Майкла?)
+58
-1
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Роман Бояринов
Очень забавляет, что у Ларсы Пиппен есть свой профиль на спортсе )
+31
0
+31
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Epicman
Ответ Вечно в бане
Слишком душню, мб, но нет. Дети бывшей жены, самому Скотти - никто.
он имеет ввиду четверых детей Скотти. Это дети Ларсы, и Майкл теперь их приемный дедушка)
+28
-1
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Алексей Ильин
🦌
+14
-1
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Maturmalai
Ответ Сергей Пузанков
угадай)
Дай пару недель на подумать.
+11
0
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Сергей Пузанков
Ответ Maturmalai
Маркус играл в баскет за заштатный коллеж, потом продавал кеды, погорел. Откуда он возьмет семизначную сумму?
угадай)
+11
0
+11
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Владимир Катасонов
Откуда такие деньги то? Что один, что вторая не выдающиеся бизнесмены или спортсмены.
P.S папка Джордан продал Шарлотт, чтоб окупить свадьбу сыну ? 😂
+7
0
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гайка и болт
Совет, да любовь!
Куда отправлять сервиз?)
+5
0
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Сергей Пузанков
Ответ Роман Бояринов
Очень забавляет, что у Ларсы Пиппен есть свой профиль на спортсе )
Ещё забавнее было бы если бы в профиле было принято указывать связанные персоны, её список был бы похлеще чем у Леброна
+4
0
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Сергей Пузанков
Ответ kondratiy
И что, серьёзно у него не будет других женщин? Печально. По одной ветке линия Джорданов обрезана.
Это была тупиковая ветка
+4
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Maturmalai
Маркус играл в баскет за заштатный коллеж, потом продавал кеды, погорел. Откуда он возьмет семизначную сумму?
+4
-1
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Локоть Артеста
Папа раскошелится или кредит на свадьбу возьмут?
+3
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гилберт
Это шутка?
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Agroman
🦌🦌🦌
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Сергей Пузанков
Ответ Epicman
он имеет ввиду четверых детей Скотти. Это дети Ларсы, и Майкл теперь их приемный дедушка)
grandpa in law
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bdh
Семь раз обкашлять, один раз подскочить молодым! (кабанчиками).
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8w6sxy5f6x
Месть Скотти))
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kondratiy
И что, серьёзно у него не будет других женщин? Печально. По одной ветке линия Джорданов обрезана.
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Футбол, хоккей итд
Зачем тратить на это мероприятие - папины миллионы? 🙃😁 Всё равно через год, два разведутся....🙂
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Сергей Киселев
Скотти пригласили?
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Al Al
Реально можно запускать ремейк Санта-Барбары))
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