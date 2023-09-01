Маркус Джордан, сын легенды НБА Майкла Джордана, ответил на вопрос о планируемом бюджете на свадьбу с Ларсой Пиппен, экс-супругой другой легенды НБА Скотти Пиппена.

«Это будет семизначная сумма. На это уйдет несколько миллионов. Как мне кажется, это будет стоить несколько миллионов. Взять хотя бы путешествия и подарки, мы тратим шестизначные суммы.

Я всегда говорил, что если я женюсь, то только один раз. У меня не будет нескольких свадеб – пяти, шести, семи. Так что, когда этот день наступит, это будет особенный день, это будет запоминающееся мероприятие», – признался Маркус Джордан.

Скотти и Ларса развелись в 2021 году после 14 лет брака, у них четверо детей.

Разница в возрасте между Маркусом и Ларсой составляет 17 лет.

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