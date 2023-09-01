Маркус Джордан о бюджете на свадьбу с Ларсой Пиппен: «Это будет семизначная сумма»
Маркус Джордан, сын легенды НБА Майкла Джордана, ответил на вопрос о планируемом бюджете на свадьбу с Ларсой Пиппен, экс-супругой другой легенды НБА Скотти Пиппена.
«Это будет семизначная сумма. На это уйдет несколько миллионов. Как мне кажется, это будет стоить несколько миллионов. Взять хотя бы путешествия и подарки, мы тратим шестизначные суммы.
Я всегда говорил, что если я женюсь, то только один раз. У меня не будет нескольких свадеб – пяти, шести, семи. Так что, когда этот день наступит, это будет особенный день, это будет запоминающееся мероприятие», – признался Маркус Джордан.
Скотти и Ларса развелись в 2021 году после 14 лет брака, у них четверо детей.
Разница в возрасте между Маркусом и Ларсой составляет 17 лет.
Евгений Седых был оператором ЦСКА, уехал жить в Мексику, а теперь возглавил клуб в Азербайджане
P.S папка Джордан продал Шарлотт, чтоб окупить свадьбу сыну ? 😂
Куда отправлять сервиз?)