«Достало неуважение». Майк Джеймс раскритиковал Евролигу за судейство
Майк Джеймс из «Монако» раскритиковал Евролигу за судейство.
Звездный защитник написал пост о Евролиге в соцсетях после поражения от «Панатинаикоса» со счетом 63:88.
Джеймс набрал 11 очков при 4 из 15 с игры и 5 потерях.
«Достало неуважение. Я в этой лиге уже 10 лет. Почему-то внезапно на мне перестают свистеть нарушения. Я в каждом матче получаю по техническому, потому что вы лажаете.
Я работаю над своей игрой в межсезонье. Работайте и вы над собой», – написал американский баскетболист.
Экс-игрок ЦСКА также выложил скриншот игрового эпизода со своим участием.
«Сыграл в мяч, ну да», – Джеймс.
Соцсети Майка Джеймса