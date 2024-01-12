«Достало неуважение». Майк Джеймс раскритиковал Евролигу за судейство

Майк Джеймс из «Монако» раскритиковал Евролигу за судейство.

Звездный защитник написал пост о в соцсетях после поражения от « » со счетом 63:88.

Джеймс набрал 11 очков при 4 из 15 с игры и 5 потерях.

«Достало неуважение. Я в этой лиге уже 10 лет. Почему-то внезапно на мне перестают свистеть нарушения. Я в каждом матче получаю по техническому, потому что вы лажаете.

Я работаю над своей игрой в межсезонье. Работайте и вы над собой», – написал американский баскетболист.

Экс-игрок ЦСКА также выложил скриншот игрового эпизода со своим участием.

«Сыграл в мяч, ну да», – Джеймс.

Соцсети Майка Джеймса