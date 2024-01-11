Евролига. «Панатинаикос» встретится с «Монако», «Реал» против «Валенсии» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.
Греческий «Панатинаикос» встретится с «Монако», в матче испанских клубов «Реал» сойдется с «Валенсией».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 января, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 11 января, 22.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 11 января, 22.30, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 11 января, 22.45, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: Реал Испания – 18-2, Виртус Италия – 14-6, Барселона Испания – 14-6, Фенербахче Турция – 12-8, Панатинаикос Греция – 12-8, Маккаби Тель-Авив Израиль – 12-9, Олимпиакос Греция – 11-9, Монако – 11-9, Валенсия Испания – 10-10, Партизан Сербия – 10-10, Баскония Испания – 10-10, Милан Италия – 9-11, Бавария Германия – 8-12, Црвена Звезда Сербия – 8-12, Анадолу Эфес Турция – 7-13, Жальгирис Литва – 7-13, Виллербан Франция – 4-16, Альба Германия – 3-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.