Евролига. «Панатинаикос» встретится с «Монако», «Реал» против «Валенсии» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.

Греческий «Панатинаикос» встретится с «Монако», в матче испанских клубов «Реал» сойдется с «Валенсией».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 18-2, Виртус Италия – 14-6, Барселона Испания – 14-6, Фенербахче Турция – 12-8, Панатинаикос Греция – 12-8, Маккаби Тель-Авив Израиль – 12-9, Олимпиакос Греция – 11-9, – 11-9, Валенсия Испания – 10-10, Партизан Сербия – 10-10, Баскония Испания – 10-10, Милан Италия – 9-11, Бавария Германия – 8-12, Црвена Звезда Сербия – 8-12, Анадолу Эфес Турция – 7-13, Жальгирис Литва – 7-13, Виллербан Франция – 4-16, Альба Германия – 3-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.