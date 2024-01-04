Майк Джеймс: «Сомневаюсь, что Кевин Дюрэнт будет играть в Евролиге»

Майк Джеймс ответил на вопрос о своем друге Кевине Дюрэнте.

Разыгрывающий « » заявил, что не стоит воспринимать всерьез слова о том, что он может провести конец карьеры в Европе.

«Думаю, что его слова немного преувеличили. Честно говоря, сомневаюсь, что он когда-нибудь будет здесь играть.

Как это бывает со всеми нами, он поддался настроению и просто наслаждался тем, где находился, и, вероятно, что-то сказал, но я сомневаюсь, что он когда-нибудь здесь окажется. Он просто сказал это, чтобы кого-то порадовать», – сказал .