Марюс Григонис: «Удивительно, как один бросок может изменить настроение болельщиков и ситуацию в команде»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос Монако Марюс Григонис Баскетбол

Марюс Григонис прокомментировал победный мяч в матче против «Монако».

«Я получал сообщения в социальных сетях. В 18 или 20 лет это повлияло бы на меня. Удивительно, как один-единственный бросок может изменить настроение болельщиков и ситуацию в команде. Это забавно, потому что если бы я промахнулся, все бы рухнуло.

Это был один бросок. Я счастлив, что попал. Но, в конце концов, это была всего лишь одна игра в регулярном чемпионате», — сказал литовский защитник «Панатинаикоса».

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