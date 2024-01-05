Евролига не нашла доказательств попытки подкупа судей в финале Еврокубка-2020/21

Евролига завершила расследование в отношении судей финала Еврокубка 2021 года.

В августе 2023 года украинский судья Николай Амбросов в интервью порталу Eurohoops обвинил коллег Бориса Рыжика и Илиаса Коромиласа в попытке подкупа перед финалом Еврокубка-2021 между казанским и французским « ».

После проведения внутреннего расследования объявила, что не нашла доказательств попытки подкупа кого-либо из арбитров.

«В результате расследования и на основе собранных и проанализированных данных было установлено, что нет четких доказательств, позволяющих установить попытку дачи взятки. В связи с этим расследование признается безрезультатным и завершается», – говорится в заявлении Евролиги.