Евролига не нашла доказательств попытки подкупа судей в финале Еврокубка-2020/21

Теги происшествия УНИКС Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок судьи Борис Рыжик Николай Амбросов Монако Баскетбол

Евролига завершила расследование в отношении судей финала Еврокубка 2021 года.

В августе 2023 года украинский судья Николай Амбросов в интервью порталу Eurohoops обвинил коллег Бориса Рыжика и Илиаса Коромиласа в попытке подкупа перед финалом Еврокубка-2021 между казанским УНИКСом и французским «Монако».

После проведения внутреннего расследования Евролига объявила, что не нашла доказательств попытки подкупа кого-либо из арбитров.

«В результате расследования и на основе собранных и проанализированных данных было установлено, что нет четких доказательств, позволяющих установить попытку дачи взятки. В связи с этим расследование признается безрезультатным и завершается», – говорится в заявлении Евролиги.

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1 комментарий
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Украинский судья... это ж окюморон какой-то.
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