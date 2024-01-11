«Уорриорз» и «Рэпторс» обсуждают возможный обмен Паскаля Сиакама

«Голден Стэйт» ведет переговоры с «Торонто» по поводу форварда Паскаля Сиакама.

«Уорриорз» и «Рэпторс» обсуждают в последнее время. Я слышал это от серьезных источников и видел, как и в коридоре перед матчем в воскресенье вечером вели затяжную беседу. Значит, что-то намечается.

Держу пари, что «Уорриорз» сочтут это предложение — Куминга, два пика первого раунда и дорогой истекающий контракт — слишком крутым. Контракт Пола будет полезен для них этим летом, а Сиакам, если они его приобретут, будет считаться дорогостоящей частью их будущего», – пишет эксперт The Athletic Энтони Слэйтер.