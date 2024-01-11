«Уорриорз» и «Рэпторс» обсуждают возможный обмен Паскаля Сиакама

Теги возможные переходы Голден Стэйт Майк Данливи-младший Торонто НБА Масаи Уджири Паскаль Сиакам Баскетбол

«Голден Стэйт» ведет переговоры с «Торонто» по поводу форварда Паскаля Сиакама.

«Уорриорз» и «Рэпторс» обсуждают Сиакама в последнее время. Я слышал это от серьезных источников и видел, как Майк Данливи-младший и Масаи Уджири в коридоре перед матчем в воскресенье вечером вели затяжную беседу. Значит, что-то намечается.

Держу пари, что «Уорриорз» сочтут это предложение — Куминга, два пика первого раунда и дорогой истекающий контракт — слишком крутым. Контракт Пола будет полезен для них этим летом, а Сиакам, если они его приобретут, будет считаться дорогостоящей частью их будущего», – пишет эксперт The Athletic Энтони Слэйтер.

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4 комментария
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Думаю и два Сиакама их не спасут, слишком много мертвяков
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А никто не заметил, что как только Стеф сказал про дедлайн, тут же пошли слухи про Гсв
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Будет очень смело, если дорогостящий контракт в этом пакете - это контракт Клея Томпсона
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Ответ Vdtyhcsdthhvvkkfs
А никто не заметил, что как только Стеф сказал про дедлайн, тут же пошли слухи про Гсв
Сколько вони было бы в комментах если бы леброн также усердно ныл сейчас, а не великий капожуй
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