Стефен Карри: «Не привыкли к такой атмосфере в команде. Все это отстой»

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри рассказал об атмосфере в команде.

«Мы дошли до того, что пытаемся объяснить происходящее и выяснить, что нам нужно изменить, чтобы это помогло. Эти разговоры происходят между матчами, во время разборов видео, в раздевалке.

Но ситуация развивается в противоположном направлении. Я не знаю, что сказать. Мы не привыкли к такой атмосфере в команде. Все это отстой», – сказал .

С результатом 17-20 «Уорриорз» опустились на 12-е место в Западной конференции.