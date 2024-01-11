Стефен Карри: «Не привыкли к такой атмосфере в команде. Все это отстой»
Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри рассказал об атмосфере в команде.
«Мы дошли до того, что пытаемся объяснить происходящее и выяснить, что нам нужно изменить, чтобы это помогло. Эти разговоры происходят между матчами, во время разборов видео, в раздевалке.
Но ситуация развивается в противоположном направлении. Я не знаю, что сказать. Мы не привыкли к такой атмосфере в команде. Все это отстой», – сказал Карри.
С результатом 17-20 «Уорриорз» опустились на 12-е место в Западной конференции.
Нафиг оно надо. Слава богу что он целый четырёхкратный и вот эти переходы последнего шанса ему не нужны.
Майерс ушел из ГСВ под предлогом того, что хочет посвятить время семье, а спустя пол года ушел работать в команду НФЛ... а очень хотелось бы услышать его мнение, почему в ГСВ такая токсичная обстановка.
Это не Томпсон с Грином, за карри могут пиков хороших насыпать, либо какой-то относительно перспективный молодняк
В смысле "дошли до того"? А суть всяких там тактических тренировок разве не в этом? У команд даже специальный чувак бывает, чтобы этим процессом заниматься - вспомнил, "тренер" называется. Хотя да, вам-то откуда знать...