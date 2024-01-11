Стефен Карри: «Не привыкли к такой атмосфере в команде. Все это отстой»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри рассказал об атмосфере в команде.

«Мы дошли до того, что пытаемся объяснить происходящее и выяснить, что нам нужно изменить, чтобы это помогло. Эти разговоры происходят между матчами, во время разборов видео, в раздевалке.

Но ситуация развивается в противоположном направлении. Я не знаю, что сказать. Мы не привыкли к такой атмосфере в команде. Все это отстой», – сказал Карри.

С результатом 17-20 «Уорриорз» опустились на 12-е место в Западной конференции.

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25 комментариев
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Ответ оле - топ юрген - клоп
Всё, кончилась сказка. Понятно, что мужик уже привык играть в команде, которая каждый год в контендерах ходит при здоровых лидерах, но пора уходить в перестройку и распускать этот балаган. Хотелось бы на него посмотреть ещё в какой-то команде, пока прайм совсем уж не прошёл.
А зачем это ему ? Что бы что ? В надежде зацепиться за гайку прицепом с кем-то по типу Дэмиана Лилларда ?
Нафиг оно надо. Слава богу что он целый четырёхкратный и вот эти переходы последнего шанса ему не нужны.
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Просто в команде есть те, кто не хочет играть (Уиггинс) и те, кто не может (Томпсон), а ещё те, которые как хорошо не играли бы (Муди), всё равно будут сидеть на скамейке.
Майерс ушел из ГСВ под предлогом того, что хочет посвятить время семье, а спустя пол года ушел работать в команду НФЛ... а очень хотелось бы услышать его мнение, почему в ГСВ такая токсичная обстановка.
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Самое печальное в подобных моментах, это падать. Что было с моей любимой Барсой,то де с ГС. Когда поднимаешься слишком высоко, то падение тоже будет болезненным,так как поколение суперигроков уходит,а нового не предвидится.
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теперь понимаешь Стеф, почему Пол ни разу в жизни не выиграл титул)))
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Игрок ,который всегда открыт,говорит,как есть(по моему),и то не находит объяснения происходящему.
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...Я всё ещё жду от него передач,от команды,чем всегда славились и поставили лигу на уши.Ваша первая пятёрка очень долго была первой с запасом.Поиграйте на партнёров,друг за друга.У вас отличный состав ,без пары персонажей.Я думаю ,вы всем докажете,в жизни всё циклично.
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Ответ scorp19
А зачем это ему ? Что бы что ? В надежде зацепиться за гайку прицепом с кем-то по типу Дэмиана Лилларда ? Нафиг оно надо. Слава богу что он целый четырёхкратный и вот эти переходы последнего шанса ему не нужны.
Так это не переход последнего шанса, скорее оказать помощь команде с перестройкой
Это не Томпсон с Грином, за карри могут пиков хороших насыпать, либо какой-то относительно перспективный молодняк
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Ответ scorp19
А зачем это ему ? Что бы что ? В надежде зацепиться за гайку прицепом с кем-то по типу Дэмиана Лилларда ? Нафиг оно надо. Слава богу что он целый четырёхкратный и вот эти переходы последнего шанса ему не нужны.
Ну ему то может и не за чем, хотя болтаться на дне таблицы для такого игрока наверное не очень приятно, а команде точно пора перестраиваться. Цена на Стефа пока хорошая, много пиков + каких то молодых можно получить. И ему дать шанс ещё зажечь в плей офф
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«Мы дошли до того, что пытаемся объяснить происходящее и выяснить, что нам нужно изменить, чтобы это помогло»
В смысле "дошли до того"? А суть всяких там тактических тренировок разве не в этом? У команд даже специальный чувак бывает, чтобы этим процессом заниматься - вспомнил, "тренер" называется. Хотя да, вам-то откуда знать...
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Приход Пола « улучшил» атмосферу) Стэф начни с себя, ты выглядишь как унылое 💩, но я всё ещё верю в тебя. И вот ещё что: с Грином было бы на 3-4 поражений меньше, он бандит но боец… Как то так
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Счас Грин вернётся и наладит атмосферу в раздевалке))
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Ответ scorp19
А зачем это ему ? Что бы что ? В надежде зацепиться за гайку прицепом с кем-то по типу Дэмиана Лилларда ? Нафиг оно надо. Слава богу что он целый четырёхкратный и вот эти переходы последнего шанса ему не нужны.
Ну как то глупо называть Лилларда прицепом. Прицепом был, например, Пейтон в Маями или , максимально гротескный пример, Тимак в Сперс
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Ответ xQcoW
ГСВ - уже бракованный и старый товар. Сильвер поиграл с этой игрушкой, теперь пора выбросить и найти новую
так то игрушка никуда не делась, все там же. 23-2
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Ответ Крокозябра
Просто в команде есть те, кто не хочет играть (Уиггинс) и те, кто не может (Томпсон), а ещё те, которые как хорошо не играли бы (Муди), всё равно будут сидеть на скамейке. Майерс ушел из ГСВ под предлогом того, что хочет посвятить время семье, а спустя пол года ушел работать в команду НФЛ... а очень хотелось бы услышать его мнение, почему в ГСВ такая токсичная обстановка.
Да не захотел просто свою репутацию портить, но , учитывая, как он уход Дюранта красиво обыграл на рынке, с ним явно было бы получше, но не думаю, что радикально
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Ответ Крокозябра
Просто в команде есть те, кто не хочет играть (Уиггинс) и те, кто не может (Томпсон), а ещё те, которые как хорошо не играли бы (Муди), всё равно будут сидеть на скамейке. Майерс ушел из ГСВ под предлогом того, что хочет посвятить время семье, а спустя пол года ушел работать в команду НФЛ... а очень хотелось бы услышать его мнение, почему в ГСВ такая токсичная обстановка.
Так почему не спросить у нынешнего генмена ГСВ, а не вспоминать Майерса каждый раз
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Ответ Rjcnbr
Так почему не спросить у нынешнего генмена ГСВ, а не вспоминать Майерса каждый раз
Потому что принято "сор из избы не выносить", а Майерс уже не в "избе".
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